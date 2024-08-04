properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

ХК «Молот» проиграл во втором контрольном матче команде из Кирово-Чепецка

ХК «Молот» проиграл во втором контрольном матче команде из Кирово-Чепецка

4 августа 2024, 11:03
Фото: ВКонтакте/ХК Молот
Пермские хоккеисты проводят предсезонные сборы

ХК «Молот» проводит предсезонную подготовку и в ее ходе провел второй уже контрольный матч с «Олимпией» из Кирово-Чепецка. Пермяки уступили во второй встрече со счетом 2:3.

У «Молота» шайбами отметились Ярослав Зыков и Виктор Пластинин. Отметим, что по ходу игры пермяки уступали 0:2. Им удалось сровнять счет, но победный бросок был за гостями.

В первом матче вчера, 3 августа, «молотобойцы» победили «Олимпию» со счетом 3:0. Заброшенными шайбами в составе «красно-черных» отличились Максим Кицин, Павел Щербаков и Олег Ломако. Все шайбы были заброшены в первом периоде.

Читайте также:
Скоропостижно скончался один из самых ярких воспитанников пермского «Молота»ХК «Молот» подписал контракт с нападающим Асланом РаисовымХК «Молот» победил в контрольном матче соперников из Кировской области
#Спорт#Пермь#Хоккей#Молот
Подпишитесь
Пермяков предупреждают о сильном дожде и грозе
Сегодня, 07:51
Назначен новый руководитель Пермского бизнес-инкубатора
Сегодня, 09:13
Житель Самары нарушил правила авиабезопасности, опаздывая на самолет до Перми
Сегодня, 08:16
«Амкар-Пермь» из-за ничьей на своем поле потерял первое место в турнирной таблице
Сегодня, 04:46
ХК «Молот» победил в контрольном матче соперников из Кировской области
Сегодня, 08:56
Команда Пермского края завоевала серебряные медали в Первенстве МЧС России
Сегодня, 05:19