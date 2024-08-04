Команда Пермского края завоевала серебряные медали в Первенстве МЧС России

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
В Республике Марий Эл с 30 июля по 4 августа проходили Первенство и Чемпионат МЧС России по пожарно-спасательному спорту. Пермские юные спасатели взяли «серебро» в ходе Первенства, сообщают в краевом МЧС.
Ребята успешно справились с состязаниями по двоеборью, пожарной эстафете, полосе препятствий, штурмовой лестнице и боевому развертыванию.
Пермяки заняли второе место в общем зачёте, уступив команде из Московской области.