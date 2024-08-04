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Команда Пермского края завоевала серебряные медали в Первенстве МЧС России

Команда Пермского края завоевала серебряные медали в Первенстве МЧС России

4 августа 2024, 05:19
Фото: МЧС России
Состязания проходили в Марий Эл на протяжении пяти дней.

В Республике Марий Эл с 30 июля по 4 августа проходили Первенство и Чемпионат МЧС России по пожарно-спасательному спорту. Пермские юные спасатели взяли «серебро» в ходе Первенства, сообщают в краевом МЧС.

Ребята успешно справились с состязаниями по двоеборью, пожарной эстафете, полосе препятствий, штурмовой лестнице и боевому развертыванию.

Пермяки заняли второе место в общем зачёте, уступив команде из Московской области.

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#Спорт#Мчс#Чемпионат россии
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