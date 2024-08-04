На подъезде в Перми фура протаранила опору моста

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Большегрузный автомобиль Volvo протаранил опору моста на трассе в Пермском крае. Об этом со ссылкой на региональное МВД сообщает «АиФ-Пермь».
Авария произошла 3 августа в 18:45 на 47-м километре автодороги Пермь — Кукуштан. Фура двигалась в сторону краевой столицы.
По предварительной информации, озвученной изданию правоохранителями, 55-летний водитель Volvo не справился с управлением и допустил столкновение с опорой моста. В результате ДТП пострадавших нет, автомобиль и мост получили механические повреждения.