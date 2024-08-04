properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:36

Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

На подъезде в Перми фура протаранила опору моста

На подъезде в Перми фура протаранила опору моста

4 августа 2024, 10:36
Фото: 1MI
ДТП случилось вчера вечером.
Сюжет
Дтп

Большегрузный автомобиль Volvo протаранил опору моста на трассе в Пермском крае. Об этом со ссылкой на региональное МВД сообщает «АиФ-Пермь».

Авария произошла 3 августа в 18:45 на 47-м километре автодороги Пермь — Кукуштан. Фура двигалась в сторону краевой столицы.

По предварительной информации, озвученной изданию правоохранителями, 55-летний водитель Volvo не справился с управлением и допустил столкновение с опорой моста. В результате ДТП пострадавших нет, автомобиль и мост получили механические повреждения.

Читайте также:
В ДТП на Гамовском тракте погибла женщинаАвтомобиль перегородил дорогу к пермскому аэропорту после ДТП с КамАЗомВ Перми у ТРК «СемьЯ» задымился трамвай №8
#Происшествия#Дтп#Пермь#Фура
Подпишитесь
Пермяков предупреждают о сильном дожде и грозе
Сегодня, 07:51
Назначен новый руководитель Пермского бизнес-инкубатора
Сегодня, 09:13
Житель Самары нарушил правила авиабезопасности, опаздывая на самолет до Перми
Сегодня, 08:16
«Амкар-Пермь» из-за ничьей на своем поле потерял первое место в турнирной таблице
Сегодня, 04:46
ХК «Молот» победил в контрольном матче соперников из Кировской области
Сегодня, 08:56
Команда Пермского края завоевала серебряные медали в Первенстве МЧС России
Сегодня, 05:19