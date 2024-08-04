Назначен новый руководитель Пермского бизнес-инкубатора

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
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Updated Сегодня, 09:15
Пермский бизнес-инкубатор возглавила бизнес-тренер Екатерина Трунина. Она приступила к исполнению обязанностей 1 августа, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Екатерина Трунина окончила Пермскую государственную сельскохозяйственную академию имени академика Д. Н. Прянишникова в 2003 году. В 2022 году она получила образование по направлению «Стратегический менеджмент» в Московском финансово-промышленном университете «Синергия». Занимала посты коммерческого директора ООО «Спарта» и ГК «Авира», проектного управляющего издательского дома «КоммерсантЪ», а также продолжительное время работала в сфере продаж на руководящих должностях, сообщает издание.
Предыдущий руководитель организации «Пермский бизнес-инкубатор» Яна Ломоносова ушла с поста спустя три месяца работы в начале июля. Обязанности руководителя временно выполняла экономист Наталья Голубчикова.
«Пермский бизнес-инкубатор» — учреждение администрации Перми, которое занимается поддержкой предпринимательства в городе с 2011 года. Бизнес-инкубатор специализируется на бесплатных образовательных услугах, консультациях и проведении ярмарок.