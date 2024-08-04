Назначен новый руководитель Пермского бизнес-инкубатора

Екатерина Трунина окончила Пермскую государственную сельскохозяйственную академию имени академика Д. Н. Прянишникова в 2003 году. В 2022 году она получила образование по направлению «Стратегический менеджмент» в Московском финансово-промышленном университете «Синергия». Занимала посты коммерческого директора ООО «Спарта» и ГК «Авира», проектного управляющего издательского дома «КоммерсантЪ», а также продолжительное время работала в сфере продаж на руководящих должностях, сообщает издание.