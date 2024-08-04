Пермяка осудят за убийство знакомого в его собственной квартире

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Пермяк в Кировском районе города забил своего знакомого до смерти. Сейчас убийца предстанет перед судом, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Днем 6 мая 2024 года мужчина, имеющий судимость за умышленное преступление, совершенное с применением насилия, пришел в квартиру, в которой находились двое мужчин и сожительница обвиняемого. В ходе ссоры обвиняемый избил хозяина квартиры и его знакомого. В результате неоднократных ударов руками по голове владелец квартиры скончался на следующий день. Второму потерпевшему повреждения не причинили вреда здоровью.
В следственном отделе по Кировскому району завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, имеющим судимость).
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.