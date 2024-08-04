Пермяка осудят за убийство знакомого в его собственной квартире

Днем 6 мая 2024 года мужчина, имеющий судимость за умышленное преступление, совершенное с применением насилия, пришел в квартиру, в которой находились двое мужчин и сожительница обвиняемого. В ходе ссоры обвиняемый избил хозяина квартиры и его знакомого. В результате неоднократных ударов руками по голове владелец квартиры скончался на следующий день. Второму потерпевшему повреждения не причинили вреда здоровью.