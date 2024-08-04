properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Пермяка осудят за убийство знакомого в его собственной квартире

Пермяка осудят за убийство знакомого в его собственной квартире

4 августа 2024, 11:55
Фото: 1MI
Мужчина забил свою жертву до смерти ударами по голове.

Пермяк в Кировском районе города забил своего знакомого до смерти. Сейчас убийца предстанет перед судом, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Днем 6 мая 2024 года мужчина, имеющий судимость за умышленное преступление, совершенное с применением насилия, пришел в квартиру, в которой находились двое мужчин и сожительница обвиняемого. В ходе ссоры обвиняемый избил хозяина квартиры и его знакомого. В результате неоднократных ударов руками по голове владелец квартиры скончался на следующий день. Второму потерпевшему повреждения не причинили вреда здоровью.

В следственном отделе по Кировскому району завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, имеющим судимость).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Читайте также:
Пермяк отправился в колонию за обнаруженный у него мефедронВ Перми суд постановил заблокировать ресурсы, продающие счётчики-воришкиСуд отправил в колонию совладельца ГК «ВИТУС» Дмитрия Попова
#Происшествия#Суд#Пермь#Убийство#Побои#18+
Подпишитесь
Пермяков предупреждают о сильном дожде и грозе
Сегодня, 07:51
Назначен новый руководитель Пермского бизнес-инкубатора
Сегодня, 09:13
Житель Самары нарушил правила авиабезопасности, опаздывая на самолет до Перми
Сегодня, 08:16
«Амкар-Пермь» из-за ничьей на своем поле потерял первое место в турнирной таблице
Сегодня, 04:46
ХК «Молот» проиграл во втором контрольном матче команде из Кирово-Чепецка
Сегодня, 11:03
Команда Пермского края завоевала серебряные медали в Первенстве МЧС России
Сегодня, 05:19