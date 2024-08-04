Пермяков предупреждают о сильном дожде и грозе

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
По данным Пермского ЦГМС завтра, 5 августа, в Пермском крае ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Об этом сообщают в краевом МЧС.
По данным синоптиков завтра в отдельных районах края прогнозируются: сильный дождь, гроза.
В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями пермяков просят не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.
Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия.
В период грозы просят воздержаться от прогулок и поездок, покинуть открытое пространство, укрыться в помещении. Отключите питание электрических приборов, закройте форточки в окнах. Находясь на улице не прячьтесь под высокими деревьями.