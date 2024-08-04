properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:36

Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

Работу шести трамвайных маршрутов в Перми за полгода оценили в 500 миллионов

Работу шести трамвайных маршрутов в Перми за полгода оценили в 500 миллионов

4 августа 2024, 11:36
Фото: администрация губернатора Пермского края
Объявлена закупка, итоги которой обещают подвести 19 августа.

ГКУ Пермского края «Центр организации закупок» объявило аукцион на осуществление регулярных пассажирских перевозок по шести трамвайным маршрутам Перми с сентября 2024 года по март 2025 года. На появившийся в ЕИС «Закупки» аукцион с начальной стоимостью 496,6 млн рублей первым обратил внимание «Коммерсант-Прикамье».

Прием заявок участников заканчивается 15 августа 2024 года, подведение итогов запланировано на 19 августа.

Исполнитель, согласно документации аукциона, должен обеспечить работу на маршрутах №8 (АО «Инкар» — микрорайон Висим) и №4 (Станция Пермь-II — микрорайон Висим) 18 трамваев в будни. На маршруте №7 (Станция Пермь-II — ОАО «Вагоноремонтный ремонт») запланирована работа 17 трамваев, на маршруте №5 (Станция Пермь-II — станция Бахаревка) — 16 трамваев, на маршруте №6 (Разгуляй — ОАО «Велта») — семи трамваев, на маршруте №3 (Станция Пермь-II — ОАО «Красный Октябрь) — двух трамваев.

Все транспортные средства должны быть оборудованы кондиционерами, видеонаблюдением, системами автоматизированного контроля оплаты проезда, а также аппаратурой спутниковой навигации.

Отметим, что в Перми — единственное предприятие является собственником трамвайного парка — МУП «ПермГорЭлектроТранс». В конце июля муниципальное предприятие получило все 44 новых трамвайных вагона модели 71-911ЕМ «Львёнок».

Читайте также:
Завтра трамваи вновь пойдут по улице Борчанинова в ПермиВ Перми перекладывают рельсы и плиты на трёх трамвайных переездахВ Пермь больше не будут поставлять новые трамваи
#Пермская езда#Пермь#Аукцион#Транспорт#Трамваи
Подпишитесь
Пермяков предупреждают о сильном дожде и грозе
Сегодня, 07:51
Назначен новый руководитель Пермского бизнес-инкубатора
Сегодня, 09:13
Житель Самары нарушил правила авиабезопасности, опаздывая на самолет до Перми
Сегодня, 08:16
«Амкар-Пермь» из-за ничьей на своем поле потерял первое место в турнирной таблице
Сегодня, 04:46
ХК «Молот» проиграл во втором контрольном матче команде из Кирово-Чепецка
Сегодня, 11:03
Команда Пермского края завоевала серебряные медали в Первенстве МЧС России
Сегодня, 05:19