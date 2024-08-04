Работу шести трамвайных маршрутов в Перми за полгода оценили в 500 миллионов

ГКУ Пермского края «Центр организации закупок» объявило аукцион на осуществление регулярных пассажирских перевозок по шести трамвайным маршрутам Перми с сентября 2024 года по март 2025 года. На появившийся в ЕИС «Закупки» аукцион с начальной стоимостью 496,6 млн рублей первым обратил внимание «Коммерсант-Прикамье».