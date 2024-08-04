Работу шести трамвайных маршрутов в Перми за полгода оценили в 500 миллионов

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
ГКУ Пермского края «Центр организации закупок» объявило аукцион на осуществление регулярных пассажирских перевозок по шести трамвайным маршрутам Перми с сентября 2024 года по март 2025 года. На появившийся в ЕИС «Закупки» аукцион с начальной стоимостью 496,6 млн рублей первым обратил внимание «Коммерсант-Прикамье».
Прием заявок участников заканчивается 15 августа 2024 года, подведение итогов запланировано на 19 августа.
Исполнитель, согласно документации аукциона, должен обеспечить работу на маршрутах №8 (АО «Инкар» — микрорайон Висим) и №4 (Станция Пермь-II — микрорайон Висим) 18 трамваев в будни. На маршруте №7 (Станция Пермь-II — ОАО «Вагоноремонтный ремонт») запланирована работа 17 трамваев, на маршруте №5 (Станция Пермь-II — станция Бахаревка) — 16 трамваев, на маршруте №6 (Разгуляй — ОАО «Велта») — семи трамваев, на маршруте №3 (Станция Пермь-II — ОАО «Красный Октябрь) — двух трамваев.
Все транспортные средства должны быть оборудованы кондиционерами, видеонаблюдением, системами автоматизированного контроля оплаты проезда, а также аппаратурой спутниковой навигации.
Отметим, что в Перми — единственное предприятие является собственником трамвайного парка — МУП «ПермГорЭлектроТранс». В конце июля муниципальное предприятие получило все 44 новых трамвайных вагона модели 71-911ЕМ «Львёнок».