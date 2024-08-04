properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:44

Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

Утонувшего в Сочи 12-летнего пермского школьника похоронят 6 августа

Утонувшего в Сочи 12-летнего пермского школьника похоронят 6 августа

4 августа 2024, 05:44
Фото: соцсети
Тело погибшего привезут в Пермь сегодня.

Похороны утонувшего в Сочи 12-летнего школьника пройдут в Перми 6 августа. Об этом сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на тётю ребёнка.

Как сообщила изданию родственница погибшего, сегодня, 4 августа родители должны вернуться в Пермь с телом погибшего сына. Также она поблагодарила всех неравнодушных, принявших участие в сборе средств на транспортировку тела и похороны.

В море около Сочи 12-летний ученик пермской школы №47 утонул 1 августа. Мальчик приехал на отдых вместе с учительницей и другими школьниками.

Как сообщается, учительница пермской школы №47 собрала 15 учеников из нескольких классов и повезла на отдых в Сочи. О том, как была оформлена данная поездка, информации нет. Пермяки остановились в гостевом доме в микрорайоне Вардане. Он находится в 30 километрах от центра города. Вечером 1 августа учительница и ученики пошли к морю. Ребята играли в воде, как вдруг 12-летний Ярослав исчез из вида. Как сообщают очевидцы, педагог и спасатели не сразу бросились искать ребенка. Через какое-то время мальчика достал из воды один из отдыхающих.

Приехавшие медики долгое время пытались вернуть мальчика к жизни, но, к несчастью, все попытки оказались тщетными.

Читайте также:
В море около Сочи утонул 12-летний мальчик из Перми, уехавший на отдых с учительницейВо время отдыха в Сочи утонул 12-летний мальчик из ПермиВ зимнем расписании пермского аэропорта появились прямые рейсы в Сочи
#Происшествия#Утонул#Сочи#Утонули дети#Гибель человека
Подпишитесь
Пермяков предупреждают о сильном дожде и грозе
Сегодня, 07:51
Назначен новый руководитель Пермского бизнес-инкубатора
Сегодня, 09:13
Житель Самары нарушил правила авиабезопасности, опаздывая на самолет до Перми
Сегодня, 08:16
«Амкар-Пермь» из-за ничьей на своем поле потерял первое место в турнирной таблице
Сегодня, 04:46
ХК «Молот» проиграл во втором контрольном матче команде из Кирово-Чепецка
Сегодня, 11:03
Команда Пермского края завоевала серебряные медали в Первенстве МЧС России
Сегодня, 05:19