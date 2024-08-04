Утонувшего в Сочи 12-летнего пермского школьника похоронят 6 августа

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Published Сегодня, 05:44
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Похороны утонувшего в Сочи 12-летнего школьника пройдут в Перми 6 августа. Об этом сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на тётю ребёнка.
Как сообщила изданию родственница погибшего, сегодня, 4 августа родители должны вернуться в Пермь с телом погибшего сына. Также она поблагодарила всех неравнодушных, принявших участие в сборе средств на транспортировку тела и похороны.
В море около Сочи 12-летний ученик пермской школы №47 утонул 1 августа. Мальчик приехал на отдых вместе с учительницей и другими школьниками.
Как сообщается, учительница пермской школы №47 собрала 15 учеников из нескольких классов и повезла на отдых в Сочи. О том, как была оформлена данная поездка, информации нет. Пермяки остановились в гостевом доме в микрорайоне Вардане. Он находится в 30 километрах от центра города. Вечером 1 августа учительница и ученики пошли к морю. Ребята играли в воде, как вдруг 12-летний Ярослав исчез из вида. Как сообщают очевидцы, педагог и спасатели не сразу бросились искать ребенка. Через какое-то время мальчика достал из воды один из отдыхающих.
Приехавшие медики долгое время пытались вернуть мальчика к жизни, но, к несчастью, все попытки оказались тщетными.