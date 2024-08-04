В ДТП на Гамовском тракте погибла женщина

По Гамовскому тракту со стороны с. Гамово двигался автомобиль «ГАЗель» под управлением 31-летнего мужчины. В районе дома 84 з по ул. Промышленная водитель выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Niva под управлением 58-летней женщины. После удара «ГАЗель» откинуло на автомобиль «ЛАДА ВЕСТА» под управлением 35-летнего водителя.