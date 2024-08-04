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В ДТП на Гамовском тракте погибла женщина

В ДТП на Гамовском тракте погибла женщина

4 августа 2024, 06:37
Фото: скриншот видео Госавтоинспекции
Еще три человека госпитализированы с травмами.
Сюжет
Дтп

Этой ночью, 4 августа, около 00:25 на Гамовском тракте произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии погибла женщина, сообщает Госавтоинспекция Прикамья.

По Гамовскому тракту со стороны с. Гамово двигался автомобиль «ГАЗель» под управлением 31-летнего мужчины. В районе дома 84 з по ул. Промышленная водитель выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Niva под управлением 58-летней женщины. После удара «ГАЗель» откинуло на автомобиль «ЛАДА ВЕСТА» под управлением 35-летнего водителя.

В результате ДТП водитель Chevrolet Niva погибла на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водители «ГАЗели» и «ЛАДА ВЕСТА», а также пассажир «ГАЗели», 35-летний мужчина, получили травмы и были госпитализированы.

По факту ДТП сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

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#Происшествия#Дтп#Пермь#Гамово#Гамовский тракт#Пермь-гамово
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