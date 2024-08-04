В Прикамье заявления на школьные товары можно подать в МФЦ до 15 октября

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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Updated Сегодня, 10:00
В Пермском крае c 1 августа начался прием заявлений на предоставление материальной помощи на приобретение школьных товаров, семьям с детьми, признанным нуждающимися. Об этом сообщают в краевом минсоце.
Помощь в размере 5 тыс. рублей на одного ребенка, направлена на обеспечение детей канцелярскими принадлежностями, школьной формой, обувью, рюкзаками, необходимыми в учебном процессе. Материальная помощь предоставляется один раз в учебном году семьям с доходом ниже половины величины прожиточного минимума.
В этом году появилась возможность подать заявление во всех филиалах МФЦ, а не только в органах социальной защиты по месту жительства. Причем, многодетным семьям, признанным нуждающимися, никуда обращаться не надо, денежные средства им будут перечислены автоматически.
Из краевого бюджета на материальную помощь выделено почти 35 млн рублей. Прием заявлений продлится до 15 октября 2024 года.