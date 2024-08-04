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В Суксунском округе зафиксирован смерч, ставший причиной ветровала

В Суксунском округе зафиксирован смерч, ставший причиной ветровала

4 августа 2024, 06:14
Фото: ВКонтакте/ЧП Пермь
Скорость ветра достигала 33-50 метров в секунду.

Локальный ветровал от смерча с вероятной интенсивностью F1 зафиксирован вблизи села Каменка Суксунского округа. Об этом сообщают в ГИС-центре ПГНИУ.

В соцсетях появилась видеозапись последствий смерча, который прошел утром 2 августа в вблизи Каменки. В лесу ветер повалил десятки деревьев.

Смерч по шкале Фудзиты категории F1 характеризуется умеренным уроном. Скорость ветра достигает 33—50 метров/секунду. При таком смерче ветер срывает крышу с домов, сильно повреждает и/или опрокидывает мобильные и деревянные дома, выбивает окна, перемещает автомобили, вырывает большие деревья с корнем, разрушает лёгкие постройки и гаражи.

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#Происшествия#Суксун#Смерч
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