Житель Самары нарушил правила авиабезопасности, опаздывая на самолет до Перми

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
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Updated Сегодня, 08:18
Прилетевший во Внуково пассажир «Победы» установил рекорд по скорости пересадки на стыковочный рейс. Антон Г. перебежал с самарского самолета на пермский рейс по перрону, не проходя предполётного досмотра. Эту историю сообщает телеграмм-канал «Авиаторщина».
Антону нужно было добраться из Самары в Пермь, однако в подходящие даты прямых рейсов не было. Поэтому парень взял самые дешевые билеты на рейсы «Победы» с часовой пересадкой во Внуково. Но из Самары самолет 1 августа вылетел с задержкой на один час. В Москве рейс DP-422 приземлился позднее почти на 40 минут — лишь в 00:12 2 августа, а самолет в Пермь по расписанию вылетал уже в 00:35.
Мужчина понимал, что не успевает на второй сегмент и после установки Boing на место стоянки №48 Антон, летевший без багажа, покинул воздушное судно и вместо перронного автобуса просто пошел искать свой следующий самолет. Направился он к ближайшему борту «Победы», который находился примерно в ста метрах на 62-й стоянке.
Как раз на него уже производилась посадка пассажиров. У одного из них Антон вскоре поинтересовался, куда он летит — и получил неожиданный ответ. Оказалось, что воздушное судно вылетало тем самым рейсом DP-433 в Пермь, на который у него уже имелся посадочный талон. А потому парень спокойно поднялся на борт и занял свое место.
Позже ему позвонил представитель «Победы» и попросил явиться в офис авиакомпании во Внуково для переоформления билета на рейс «Аэрофлота» из-за потери стыковки. Но мужчина сказал, что уже находится в самолете и положил трубку. Вскоре борт вылетел в Пермь.
На этом везение закончилось — пассажира по прилете встретили сотрудники полиции. Ему вручили уведомление о явке в отдел полиции во Внуково и отпустили. Ему грозит административная ответственность за нарушение правил транспортной безопасности.
Антон объяснил каналу, что оказался в безвыходной ситуации, потому что ему нужно было обязательно прибыть в Пермь рано утром, сделать свои дела и вернуться в Самару засветло в тот же день. Но задержка первого рейса поставила эти важные планы под угрозу.
«Тогда он решил, что прохождение повторного досмотра в терминале и посадка на рейс через гейт это лишние процедуры и вовсе не для него. Когда он вышел из самолета, то увидел на перроне еще два борта „Победы“. И пошел к тому, у которого стояли перронные автобусы и выходили пассажиры. На пути к нему, с его слов, никого не было. Мужчина поднялся по трапу, показал посадочный талон, который ему выдали еще в Самаре, и сел на свое кресло», отмечают авторы поста.
Антон считает, что поступил неправильно, так как нарушил правила транспортной безопасности. «Просто правила перелета поменялись (первый рейс задержался), я поменял правила досмотра», — пояснил он. При этом, по словам пассажира, никакой опасности он создать не мог, так как досмотр прошел еще в Курумоче, ничего другого с собой взять не мог, контактировал только с теми, кто также проходил досмотр, а поведение у него было адекватное.