Житель Самары нарушил правила авиабезопасности, опаздывая на самолет до Перми

«Тогда он решил, что прохождение повторного досмотра в терминале и посадка на рейс через гейт это лишние процедуры и вовсе не для него. Когда он вышел из самолета, то увидел на перроне еще два борта „Победы“. И пошел к тому, у которого стояли перронные автобусы и выходили пассажиры. На пути к нему, с его слов, никого не было. Мужчина поднялся по трапу, показал посадочный талон, который ему выдали еще в Самаре, и сел на свое кресло», отмечают авторы поста.