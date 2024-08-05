Администрация Перми планирует оплатить проезд ученикам закрытой на ремонт школы

Здесь будет организовано современное многофункциональное пространство, исследовательские лаборатории, а также просторные кабинеты. В 2025 году предполагается и обустройство школьного двора. Кроме того, будет обновлен фасад строения. В настоящий момент часть учеников учится в корпусе школы на пр. Парковый, 28.