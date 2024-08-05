Администрация Перми планирует оплатить проезд ученикам закрытой на ремонт школы

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Администрация Перми планирует оплатить проездные ученикам закрытой на ремонт школы №44. Власти краевой столицы планирует выделить 1 млн рублей в качестве субсидии для субсидии для пополнения транспортных карт учащихся 5-9 классов школы, сообщает ИА «Текст».
На данный момент в школе идет капитальный ремонт, работы должны быть закончены до конца текущего года. Корпус учебного заведения, где проходит ремонт, располагается в микрорайоне Заостровка на ул. Маяковского, 33. Здание было построено почти 60 лет назад.
Здесь будет организовано современное многофункциональное пространство, исследовательские лаборатории, а также просторные кабинеты. В 2025 году предполагается и обустройство школьного двора. Кроме того, будет обновлен фасад строения. В настоящий момент часть учеников учится в корпусе школы на пр. Парковый, 28.