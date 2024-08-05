Астропсихолог рассказала, что необходимо успеть до ретроградного Меркурия

«Меркурий ретрограден два раза в год. Это как промежуточный итог полугода. Все, что мы делали за это время, может к нам вернуться в той или иной мере, или аукнуться. Лучше всего успеть „сохраниться“. Переберите важные документы, сохраните важные файлы в нескольких экземплярах и в нескольких разных местах», — заявила астропсихолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».