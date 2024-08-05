Директор «Пермской дирекции» может покинуть должность

Директор МБУК «Пермская дирекция» Андрей Хомяков может покинуть пост. Как сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на свой источник, должность может занять Михаил Чавлытко, известный в Перми продюсер, организатор массовых мероприятий и куратор фестиваля православной культуры «Свет Белогорья».