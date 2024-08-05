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Директор «Пермской дирекции» может покинуть должность

Директор «Пермской дирекции» может покинуть должность

5 августа 2024, 06:21
Фото: properm.ru
О возможном уходе Андрея Хомякова с поста директора «культурной» дирекции сообщил «КоммерсантЪ-Прикамье».

Директор МБУК «Пермская дирекция» Андрей Хомяков может покинуть пост. Как сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на свой источник, должность может занять Михаил Чавлытко, известный в Перми продюсер, организатор массовых мероприятий и куратор фестиваля православной культуры «Свет Белогорья».

В администрации Перми продолжаются кадровые перестановки, касающиеся смены представителей культурно-массового направления. Ранее мэрию покинул один из ветеранов городской власти Алексей Грибанов, занимавший пост советника главы города и руководивший организацией подготовки к 300-летию Перми. Глава департамента культуры Василий Головин перешёл на должность советника мэра.

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#Кадровые перестановки#Пермь#Администрация#Фестиваль#300-летие Перми#Алексей Грибанов#МБУК#Василий Головин#Свет Белогорья#Культурно-массовое направление#Андрей Хомяков#Михаил Чавлытко
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