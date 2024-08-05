Директор «Пермской дирекции» может покинуть должность

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:23
Директор МБУК «Пермская дирекция» Андрей Хомяков может покинуть пост. Как сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на свой источник, должность может занять Михаил Чавлытко, известный в Перми продюсер, организатор массовых мероприятий и куратор фестиваля православной культуры «Свет Белогорья».
В администрации Перми продолжаются кадровые перестановки, касающиеся смены представителей культурно-массового направления. Ранее мэрию покинул один из ветеранов городской власти Алексей Грибанов, занимавший пост советника главы города и руководивший организацией подготовки к 300-летию Перми. Глава департамента культуры Василий Головин перешёл на должность советника мэра.