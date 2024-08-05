«Единая Россия» окажет особую поддержку участникам СВО на выборах

На данном этапе выборов 380 участников спецоперации, выдвинутых от «Единой России», будут соперничать с кандидатами от других партий. Якушев отметил, что военные должны быть уверены в своих партийных коллегах так же, как те доверяли им во время участия в спецоперации. Он добавил, что качественная поддержка участников СВО на выборах является ключевым показателем работы партийных отделений.