«Единая Россия» окажет особую поддержку участникам СВО на выборах

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Особенное внимание уделяется кандидатам — участникам спецоперации, о чем сообщил временно исполняющий обязанности секретаря генерального совета партии Владимир Якушев.
Якушев подчеркнул, что партия активно поддерживает бойцов СВО, предоставляя им всестороннюю методическую, юридическую и техническую помощь, а также консультации от опытных членов партии. Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев также отмечал важность этой работы, передает mkset.ru.
На данном этапе выборов 380 участников спецоперации, выдвинутых от «Единой России», будут соперничать с кандидатами от других партий. Якушев отметил, что военные должны быть уверены в своих партийных коллегах так же, как те доверяли им во время участия в спецоперации. Он добавил, что качественная поддержка участников СВО на выборах является ключевым показателем работы партийных отделений.
Якушев также описал портрет кандидата от ЕР: 65% — это члены партии, а 35% — её сторонники; 30% кандидатов — женщины, 15% — молодёжь до 35 лет; примерно 25% — представители малого и среднего бизнеса, 45% — педагоги, активисты, медики, коммунальные работники и социальные служащие, а 13% — госслужащие.
В данный момент продолжается активная фаза избирательной кампании, в ходе которой кандидаты встречаются с избирателями, собирают их пожелания и предложения, сообщил Якушев. По его словам, кандидаты ищут системные решения на местах, и партия намерена обеспечить проведение всех процессов на традиционно высоком организационном уровне, информирует сайт ER.RU.