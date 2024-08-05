«Если я не буду брать трубку — меня нет в живых». Пропал 20-летний житель Прикамья

По информации издания «КП-Пермь», Владислав поехал из Юсьвы в Кудымкар, чтобы уладить давний конфликт со своим знакомым Сергеем (имя изменено). Подходя к дому, юноша попросил свою девушку Александру позвонить ему через час. Когда она позвонила, Владислав уже не брал трубку. Спустя несколько часов Мизев появился в сети, записал видеосообщение в Telegram, где срочно попросил Александру перезвонить, но через несколько минут его телефон отключился. С тех пор юноша ни с кем не связывался.