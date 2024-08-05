«Если я не буду брать трубку — меня нет в живых». Пропал 20-летний житель Прикамья

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
В Прикамье два месяца ищут 20-летнего Владислава Мизева. Молодой человек пропал, он собирался из Кудымкара в Карагай, пишет его сестра Екатерина в соцсетях. В последний раз юноша выходил на связь еще 3 июня. На прощание он сказал ей: «Если я не буду брать трубку — меня нет в живых».
Как сообщают родственники Владислава, парень был одет в черную кофту с капюшоном, спортивные шорты, кроссовки и носки Adidas. С собой он взял телефон старой модели, проводные наушники и деньги на проезд в Карагай. Приметы: рост 185-190 см, волосы русые, глаза карие. На левой руке набита татуировка на каждый палец, по буквам «КЛЁН». На левой руке набита татуировка с именем «Габриэлла» и множество мелких тату. На руках у пропавшего имеются шрамы. На левой руке носит цепь и браслет из зеленых и желтых нитей.
По информации издания «КП-Пермь», Владислав поехал из Юсьвы в Кудымкар, чтобы уладить давний конфликт со своим знакомым Сергеем (имя изменено). Подходя к дому, юноша попросил свою девушку Александру позвонить ему через час. Когда она позвонила, Владислав уже не брал трубку. Спустя несколько часов Мизев появился в сети, записал видеосообщение в Telegram, где срочно попросил Александру перезвонить, но через несколько минут его телефон отключился. С тех пор юноша ни с кем не связывался.
Родные опасаются, что Сергей может быть причастным к исчезновению парня. По словам девушек, 3 апреля он с друзьями жестоко, до потери сознания избил Влада, а затем расстрелял из травматического пистолета. Поводом стало то, что молодой человек якобы опрокинул один из автоматов с игрушками, который принадлежал Сергею. Юноша попал в больницу, полиция завела в отношении Сергея уголовное дело. Злоумышленник просил Влада забрать заявление, в день исчезновения молодые люди должны были встретиться и обсудить эту ситуацию.
В итоге Владислав попал в больницу, там его прооперировали и достали из тела несколько пуль. Полицейские ведут процесс дознания, пишет «КП Пермь», заведено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. В полиции сообщили родственникам Влада, что в день исчезновения Сергей улетал в Египет и якобы не встречался с Владом.
Где находится молодой человек, до сих пор неизвестно. Если вы его недавно видели, сообщите по телефонам 112 или 89223456702.