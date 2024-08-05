К чему приведет блокировка YouTube? Рассказали эксперты

Источник указывает, что российская власть опасается внешнего воздействия на массовое сознание. По мнению экспертов, блокировка YouTube представляет собой значительный шаг в отделении информационного пространства России от мирового. В то время как Китай уже имеет свою собственную платформу WeChat для передачи информации в Интернете, Россия активно ограничивает доступ к иностранным источникам данных, включая использование VPN. По оценкам специалистов, количество пользователей с VPN в России составляет лишь несколько миллионов человек, что свидетельствует о возникновении цифрового аналога «железного занавеса» в мировой сети.