К чему приведет блокировка YouTube? Рассказали эксперты

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Сегодня блокировка американского видеохостинга YouTube распространяется по всей стране. Первыми это заметили «информационные наркоманы» в крупных городах. Постепенно осознание происходящего дошло до остальных 96 млн пользователей, которые идут на сайт не сколько за информацией, сколько за развлекательным контентом. Как и к чему идет блокировка YouTube, рассказали журналисты «Новых известий».
Блокировка YouTube в России не распространяется равномерно, как показывают последние дни. Вероятно, провайдеры получили указание от Роскомнадзора о введении запрета. Однако технология dpi (Deep packet inspection — технология проверки сетевых пакетов по их содержимому с целью регулирования и фильтрации трафика) не проникла во все сети.
Ведущие провайдеры, такие как Ростелеком, «Билайн», МТС, заблаговременно установили оборудование для фильтрации и ограничения трафика на всех узлах. Некоторые более мелкие провайдеры, вроде «Дом.ру» в Петербурге, пока еще имеют доступ к YouTube.
Источник, знакомый с системой сетей в России и их административным регулированием, сообщил, что провайдеры получили указание от Центра мониторинга (ЦМУ ССОП) на установку ППСУ.
— Они выполнили это указание, что означает полную блокировку. «Дом.ру» — довольно крупная компания, ранее не имеющая государственной принадлежности, объединяющая различные небольшие частные сети. Из-за малых размеров некоторых сетей далеко не везде установлено оборудование для фильтрации трафика. Имеющиеся пробелы связаны с отсутствием необходимого оборудования. Таким образом, нельзя утверждать, что «Дом.ру» противостоит политике государства.
Отключение американской видеоплатформы имеет не только очевидные последствия, но и менее заметные аспекты. Пока материнская компания Google не высказывает протестов или возражений. Однако, после введения санкций и проблем с платежами в сервисах Google в России начинается скрытая деградация.
В отличие от конкурентов из Meta* (Признана в РФ террористической и экстремистской), Google не был объявлен экстремистской организацией в нашей стране. Хотя у американской компании возникают трудности с властями, они также существуют и в Европе.
Проблема заключается в том, что из-за санкций со стороны России Google сталкивается с проблемами в поддержке серверов на должном уровне, выплате заработной платы и даже покупке дисков, вышедших из строя.
Когда говорят о серьезных последствиях действий властей, следует помнить и о других факторах, которые могут быть вызваны их решениями. Хотя эти факторы могут быть неочевидными. Российские власти создали ситуацию, в которой Google сталкивается с трудностями в нормальном функционировании.
Из-за невозможности полного запрета YouTube, сделать его бесполезным может быть более эффективным способом воздействия. Пользователи, особенно в городах-миллионниках, быстро поняли о проблемах с видеоплатформой — многие видео доступны на мобильных устройствах через мобильный интернет, но просмотр на компьютерах и Wi-Fi стал недоступен.
Существуют сомнения у специалистов относительно возможности полной блокировки, что подтверждается заявлением депутата Хинштейна о том, что 70% контента будет заблокировано. Этого может быть достаточно для того, чтобы сделать платформу неудобной для создателей контента, каналов и пользователей. Поиск провайдера, который не блокирует хостинг, может стать проблемой, а это приведет к неудобствам использования платформы.
Гугл не был объявлен экстремистской организацией в России, и его деятельность не прекращалась. Заблокировать YouTube возможно, но полностью прекратить это сложнее. Возможно, он будет продолжать «просачиваться», требуя блокировки всего сервиса Google.
В России ежедневно 96 млн пользователей просматривают разнообразные каналы на американской платформе. В российском сегменте контента, как правило, преобладает творчество местных компаний и блогеров.
Наиболее популярным жанром являются мультфильмы. Дети и их родители должны перейти к просмотру передач вроде «Маша и Медведь» и «Синий Трактор» на других платформах вместо привычной YouTube.
Однако вопрос не в самом контенте, утверждают эксперты, а в потенциальной медийной силе YouTube с его огромной аудиторией.
— Завтра Байден скажет какую-нибудь речь, обращенную к россиянам, и корпорация Гугл возьмет и покажет ее всем. Это гипотеза. Но технически такая ситуация возможна. Мы это допускаем, и российские власти это тоже допускают. Они сейчас хотят подстраховаться и убрать даже возможные варианты использования такой супербольшой платформы, — пояснил эксперт.
Мнения отраслевых экспертов указывают на стратегический характер выбора времени для блокировки информационных ресурсов. После обмена заключенными в Турции оппозиционеры из России провели пресс-конференцию, которую множество каналов транслировали на YouTube, доступном даже для российских зрителей через VPN. Оппозиционеры, такие как Яшин и Кара-Мурза, не перестанут делиться своим мнением за границей, поэтому, хотя 16 заключенным была предоставлена свобода, миллионы лишились свободы выбора.
Источник указывает, что российская власть опасается внешнего воздействия на массовое сознание. По мнению экспертов, блокировка YouTube представляет собой значительный шаг в отделении информационного пространства России от мирового. В то время как Китай уже имеет свою собственную платформу WeChat для передачи информации в Интернете, Россия активно ограничивает доступ к иностранным источникам данных, включая использование VPN. По оценкам специалистов, количество пользователей с VPN в России составляет лишь несколько миллионов человек, что свидетельствует о возникновении цифрового аналога «железного занавеса» в мировой сети.