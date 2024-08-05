Кардиолог Маршинцева назвала симптомы — предвестники приближающегося инфаркта

Posted Вчера, 14:25
Published Вчера, 14:25
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Эксперт уточнила, что перед инфарктом обычно происходят приступы стенокардии: боли в области груди, ощущение тяжести в этом районе, одышка и недостаток кислорода. Эти симптомы указывают на то, что сердце испытывает нехватку кислорода, пишет 360.ru.
У молодых людей инфаркт иногда может случиться внезапно, без предшествующих признаков. Однако у пожилых людей обычно имеется предвестник в виде стенокардии, вызванной наличием атеросклеротических отложений в сосудах.
При классической стенокардии у человека возникают боли в области груди во время физической активности. Чувство, будто на грудину положили что-то тяжелое, а также одышка — все это может служить признаками развития сердечных проблем.
Риск инфаркта увеличивается с ростом частоты и тяжести стенокардии. При полном блокировании сосуда атеросклеротической бляшкой возможно развитие инфаркта.
Стенокардия подразделяется на несколько функциональных классов: например, на четвертом человек может испытывать боли в области груди даже в покое.