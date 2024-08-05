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Posted Вчера, 14:25

Published Вчера, 14:25

Modified Сегодня, 05:32

Updated Сегодня, 05:32

Кардиолог Маршинцева назвала симптомы — предвестники приближающегося инфаркта

5 августа 2024, 14:25
Врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала, что перед приближением инфаркта у человека могут появиться сигналы в виде приступов боли в области груди и затрудненного дыхания.

Эксперт уточнила, что перед инфарктом обычно происходят приступы стенокардии: боли в области груди, ощущение тяжести в этом районе, одышка и недостаток кислорода. Эти симптомы указывают на то, что сердце испытывает нехватку кислорода, пишет 360.ru.

У молодых людей инфаркт иногда может случиться внезапно, без предшествующих признаков. Однако у пожилых людей обычно имеется предвестник в виде стенокардии, вызванной наличием атеросклеротических отложений в сосудах.

При классической стенокардии у человека возникают боли в области груди во время физической активности. Чувство, будто на грудину положили что-то тяжелое, а также одышка — все это может служить признаками развития сердечных проблем.

Риск инфаркта увеличивается с ростом частоты и тяжести стенокардии. При полном блокировании сосуда атеросклеротической бляшкой возможно развитие инфаркта.

Стенокардия подразделяется на несколько функциональных классов: например, на четвертом человек может испытывать боли в области груди даже в покое.

#Алина Ибрагимова
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