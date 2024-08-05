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Published Сегодня, 12:39

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Крупнейший производитель фанеры в России купил краснокамский ЦБК

Крупнейший производитель фанеры в России купил краснокамский ЦБК

5 августа 2024, 12:39
Фото: компания «КАМА» во Вконтакте
Компания «Свеза» подтвердила покупку комбината.

В компании «Свеза» официально подтвердили покупку краснокамского комбината «Кама». Условия сделки не разглашаются, сообщили в пресс службе компании «Свеза».

Стороны подписали соглашение о купле-продаже комбината. Окончательно сделку закроют после одобрения Федеральной антимонопольной службы. Условия сделки и ее основа не разглашаются.

Гендиректор компании Анатолий Фришман отметил, что «Свеза» как лидер рынка производства фанеры проводит стратегию непрерывного развития, инвестируя в новое производство, разработку, а также внедрение новых технологий и безопасность. Сейчас «Свеза» будет делать то же самое и с компанией «КАМА».

Ранее компания «Свеза» назвала ложными слухи о покупке Краснокамского ЦБК. По информации от 29 июля, сообщалось, что у компании «КАМА» сменится владелец и руководство. Однако мировой лидер производства фанеры опроверг эту информацию.

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