Крупнейший производитель фанеры в России купил краснокамский ЦБК

Гендиректор компании Анатолий Фришман отметил, что «Свеза» как лидер рынка производства фанеры проводит стратегию непрерывного развития, инвестируя в новое производство, разработку, а также внедрение новых технологий и безопасность. Сейчас «Свеза» будет делать то же самое и с компанией «КАМА».