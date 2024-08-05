МЧС Прикамья оспорит обязательство восстановить здание пожарной каланчи

По данным судебной картотеки, в 2022 году была подготовлена документация для реставрации каланчи, однако сама работа так и не была выполнена, что привело к неудовлетворительному состоянию здания, выявленному инспекцией. МЧС объявило о своих планах передать каланчу из федеральной собственности в муниципальную и заключить соглашение о безвозмездном пользовании с театром «У Моста».