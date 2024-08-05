МЧС Прикамья оспорит обязательство восстановить здание пожарной каланчи

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Главное управление МЧС Прикамья подало апелляцию на решение Ленинского суда Перми, согласно которому ведомство обязали восстановить памятник архитектуры — пожарную каланчу на ул. Куйбышева, 11. Об этом сообщило «Ъ-Прикамье».
Решение было принято по иску краевой инспекции по охране объектов культурного наследия. По данным сайта суда, жалоба МЧС по Пермскому краю в краевой суд была зарегистрирована 24 июля, а 26 июля — принята к рассмотрению.
По данным судебной картотеки, в 2022 году была подготовлена документация для реставрации каланчи, однако сама работа так и не была выполнена, что привело к неудовлетворительному состоянию здания, выявленному инспекцией. МЧС объявило о своих планах передать каланчу из федеральной собственности в муниципальную и заключить соглашение о безвозмездном пользовании с театром «У Моста».
В 2021 году краевое МЧС заключило с театром договор о безвозмездном использовании здания бывшей пожарной башни. Действие документа истекло в конце лета прошлого года. Стороны так и не успели оформить продление соглашения, при этом учреждение продолжило эксплуатировать его. На бездоговорное пользование помещением обратили внимание правоохранительные органы. В мае театр «У Моста» вывез декорации по требованию регионального МЧС.