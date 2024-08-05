properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Дмитрий Соснин — слева.

На СВО в июле этого года погибли военнослужащие из Нытвенского и Сивинского округов

5 августа 2024, 11:17
Фото: vk.com/siva_official; vk.com/nytvago
Дмитрий Соснин — слева.
СВО длится около 2,5 лет.

В ходе проведения СВО погибли двое жителей Пермского края из Нытвенского городского и Сивинского муниципального округов, сообщили в пресс-службах администраций муниципалитетов. 22 июля текущего года погиб житель поселка Новоильинский Василий Марков. Рядовой Марков служил старшим стрелком в штурмовом подразделении.

Прощание с погибшим состоится завтра, 6 августа, в 10:00 в Новоильинском казачьем кадетском корпусе (Первомайская, 22), гражданская панихида состоится в 11:00, отпевание в 11:30.

27 июля не стало Дмитрия Соснина, ему было 39 лет. Как рассказали власти он был командиром танка танкового взвода танковой роты танкового батальона, наводчиком, старшим сержантом. Церемония прощания пройдет в среду 7 августа. Отпевание состоится в храме в селе Екатерининская (Советская, 4) с 10:00 до 11:00. Прощание начнется в 11:00, траурный митинг с 12:00 до 12:30.

Читайте также:
Какие выплаты полагаются участникам СВО в Пермском краеВ Прикамье прощаются с тремя погибшими участниками спецоперацииНа СВО погиб 26-летний командир мотострелкового отделения из Верещагино
#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
Подпишитесь
Синоптики рассказали, каким будет последний месяц лета в Пермском крае
Сегодня, 06:26
Центр, Заостровка и Свердловский. В каких домах Перми отключат воду на этот раз
Сегодня, 04:59
Стали известны причины отказа в регистрации кандидатов на выборы в Прикамье
Сегодня, 07:15
Один из корпусов завода Шпагина отремонтируют за 11,4 миллиона рублей
Сегодня, 06:02
Ночью жители Прикамья наблюдали северное сияние
Сегодня, 05:42
Видео. В прокат вышел фильм о любви «Она танцует», снятый в Перми
Сегодня, 06:34