На СВО в июле этого года погибли военнослужащие из Нытвенского и Сивинского округов

27 июля не стало Дмитрия Соснина, ему было 39 лет. Как рассказали власти он был командиром танка танкового взвода танковой роты танкового батальона, наводчиком, старшим сержантом. Церемония прощания пройдет в среду 7 августа. Отпевание состоится в храме в селе Екатерининская (Советская, 4) с 10:00 до 11:00. Прощание начнется в 11:00, траурный митинг с 12:00 до 12:30.