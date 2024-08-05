На СВО в июле этого года погибли военнослужащие из Нытвенского и Сивинского округов

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
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Updated Сегодня, 11:19
В ходе проведения СВО погибли двое жителей Пермского края из Нытвенского городского и Сивинского муниципального округов, сообщили в пресс-службах администраций муниципалитетов. 22 июля текущего года погиб житель поселка Новоильинский Василий Марков. Рядовой Марков служил старшим стрелком в штурмовом подразделении.
Прощание с погибшим состоится завтра, 6 августа, в 10:00 в Новоильинском казачьем кадетском корпусе (Первомайская, 22), гражданская панихида состоится в 11:00, отпевание в 11:30.
27 июля не стало Дмитрия Соснина, ему было 39 лет. Как рассказали власти он был командиром танка танкового взвода танковой роты танкового батальона, наводчиком, старшим сержантом. Церемония прощания пройдет в среду 7 августа. Отпевание состоится в храме в селе Екатерининская (Советская, 4) с 10:00 до 11:00. Прощание начнется в 11:00, траурный митинг с 12:00 до 12:30.