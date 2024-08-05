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Published Вчера, 15:24

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Updated Сегодня, 05:37

Нарколог Масякин перечислил шесть признаков алкогольной зависимости

5 августа 2024, 15:24
Синдром алкогольной зависимости можно установить по шести критериям, однако достаточно трех, если они замечены в течение месяца или более. Об этом сообщил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин.

Врач пояснил, что ранее данный синдром называли алкоголизмом. У него есть четкие признаки. Желание употреблять алкоголь, особенно на уровне психики, является первым признаком, пишет 360.ru.

«Второй — это потеря контроля за употреблением, то есть невозможность остановиться, неспособность контролировать количество, время и место употребления», — объяснил Масякин.

Третий признак заключается в стремлении «выпить от похмелья», или абстинентном синдроме. Четвертый критерий определяется как толерантность, когда требуется увеличить дозу для достижения желаемого эффекта.

Пятый признак связан с продолжением употребления алкоголя наперекор последствиям, даже в случае заболевания. Например, при циррозе печени. И, в завершении, последний критерий касается социальной сферы, когда алкоголь становится главным приоритетом в жизни человека.

#Алина Ибрагимова
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