Нарколог Масякин перечислил шесть признаков алкогольной зависимости

Синдром алкогольной зависимости можно установить по шести критериям, однако достаточно трех, если они замечены в течение месяца или более. Об этом сообщил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин.