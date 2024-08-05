Нарколог Масякин перечислил шесть признаков алкогольной зависимости

Posted Вчера, 15:24
Published Вчера, 15:24
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
Врач пояснил, что ранее данный синдром называли алкоголизмом. У него есть четкие признаки. Желание употреблять алкоголь, особенно на уровне психики, является первым признаком, пишет 360.ru.
«Второй — это потеря контроля за употреблением, то есть невозможность остановиться, неспособность контролировать количество, время и место употребления», — объяснил Масякин.
Третий признак заключается в стремлении «выпить от похмелья», или абстинентном синдроме. Четвертый критерий определяется как толерантность, когда требуется увеличить дозу для достижения желаемого эффекта.
Пятый признак связан с продолжением употребления алкоголя наперекор последствиям, даже в случае заболевания. Например, при циррозе печени. И, в завершении, последний критерий касается социальной сферы, когда алкоголь становится главным приоритетом в жизни человека.