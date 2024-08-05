Найден подрядчик — строитель новой диспетчерской вышки в Большом Савино

По условиям документации, подрядчик должен выполнять работы с понедельника по четверг с 8:30 до 16:30, в пятницу с 8:30 до 15:00. Работать в выходные и праздничные дни, а также по ночам запрещено. На разработку рабочей документации исполнителю дается полтора года, в течение двух лет с даты заключения договора он обязан выполнить строительно-монтажные работы. Планируемый срок окончания всех работ — декабрь 2026 года.