Найден подрядчик — строитель новой диспетчерской вышки в Большом Савино

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ приняла решение заключить договор на строительство контрольно-диспетчерского пункта в аэропорту Большое Савино с ООО «НОВАКОМ». Об этом, на основании документов на портале госзакупок сообщает «Новый компаньон».
По данным госкорпорации, на участие в повторной закупке на выполнение строительно-монтажных работ не было подано ни одной заявки. В результате конкурс был признан несостоявшимся.
В соответствии с действующим положением, в таком случае ведомству разрешается заключить контракт на основании обращения потенциального подрядчика. Такую заявку подало ООО «НОВАКОМ». В компании пояснили, что планировали участвовать в конкурсе, однако не смогли это сделать из-за того, что неправильно указали назначение платежа при оплате участия в процедуре.
По данным госкорпорации, застройщик соответствует требованиям закупки, он также внесён в реестр компаний, имеющих право на выполнение заявленных работ.
Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации (Росавиация) искала подрядчика, который построит командно-диспетчерский пункт в аэропорту Перми. По информации портала госзакупок, начальная цена контракта составляет 473,3 млн рублей.
Из проектной документации следует, что нужно возвести здание КДП высотой 40 м, его конструкция предусматривает строения от одного до семи этажей. В зданиях планируется обустроить места общего пользования, комнату для уборочного инвентаря, раздевалки и гардеробные, а также вентиляционные камеры, электрощитовую и лифтовой холл.
По условиям документации, подрядчик должен выполнять работы с понедельника по четверг с 8:30 до 16:30, в пятницу с 8:30 до 15:00. Работать в выходные и праздничные дни, а также по ночам запрещено. На разработку рабочей документации исполнителю дается полтора года, в течение двух лет с даты заключения договора он обязан выполнить строительно-монтажные работы. Планируемый срок окончания всех работ — декабрь 2026 года.