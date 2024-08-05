Ночью жители Прикамья наблюдали северное сияние

Posted 5 августа 2024, 05:42
Published 5 августа 2024, 05:42
Modified 5 августа 2024, 10:32
Updated 5 августа 2024, 10:32
С полуночи до часа ночи пермяки наблюдали северное сияние. Об этом сообщил астроклуб «Телескоп» и предоставил соответствующие снимки из Верещагино в своей группе во Вконтакте.
На кадрах очевидцы запечатлели созвездие Большой Медведицы в розовом свечении. «Это и есть сияние. Если присмотреться внимательнее, то ближе к горизонту можно заметить и зеленоватый цвет», — сообщили в клубе.
Ранее в астроклубе «Телескоп» уже публиковали информацию о северном сиянии, которое жители Прикамья наблюдали в ночь с 31 июля на 1 августа. Помимо Пермского края северное сияние наблюдали жители Красноярского края, Бурятии, Новосибирска, Якутска, Тамбовской и Тверской областей.