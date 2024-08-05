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Published Сегодня, 05:42

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Ночью жители Прикамья наблюдали северное сияние

Ночью жители Прикамья наблюдали северное сияние

5 августа 2024, 05:42
Фото: Астроклуб «Телескоп» Вконтакте
Прошлое северное сияние пермяки наблюдали в ночь на 31 июля и 1 августа.

С полуночи до часа ночи пермяки наблюдали северное сияние. Об этом сообщил астроклуб «Телескоп» и предоставил соответствующие снимки из Верещагино в своей группе во Вконтакте.

На кадрах очевидцы запечатлели созвездие Большой Медведицы в розовом свечении. «Это и есть сияние. Если присмотреться внимательнее, то ближе к горизонту можно заметить и зеленоватый цвет», — сообщили в клубе.

Ранее в астроклубе «Телескоп» уже публиковали информацию о северном сиянии, которое жители Прикамья наблюдали в ночь с 31 июля на 1 августа. Помимо Пермского края северное сияние наблюдали жители Красноярского края, Бурятии, Новосибирска, Якутска, Тамбовской и Тверской областей.

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#Пермский край#Прикамье#Северное сияние#Телескоп#Ночь#Астроклуб
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