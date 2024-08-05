Один из корпусов завода Шпагина отремонтируют за 11,4 миллиона рублей

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
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Updated Сегодня, 06:07
Министерство закупок Пермского края подвело итоги конкурса по поиску подрядчика, который займется сохранением одного из корпусов Завода Шпагина (ул. Советская, 1) в Перми.
Общая площадь здания составляет 2,9 тыс. кв. м. Начальная цена контракта составила около 11,5 млн рублей. Победителем закупки стало АО «Стройземнедвижимость-Пермь» — компания согласилась выполнить работы за 11 млн 392 тыс. рублей.
Подрядчик должен отремонтировать внутренние сети и кровлю в корпусе №2, где раньше были дрезинный, кузнечный и энергосиловой цеха, а также ремонтно-механический участок, котельная. Здание является памятником истории и культуры регионального значения «Корпус производственных железнодорожных мастерских», обращает внимание «Новый компаньон».
Контракт с подрядчиком подписан 31 июля, работы должны завершиться до 28 ноября текущего года. С 15 сентября компания должны приступить к строительно-монтажным работам, следует из технического задания.