Один из корпусов завода Шпагина отремонтируют за 11,4 миллиона рублей

Подрядчик должен отремонтировать внутренние сети и кровлю в корпусе №2, где раньше были дрезинный, кузнечный и энергосиловой цеха, а также ремонтно-механический участок, котельная. Здание является памятником истории и культуры регионального значения «Корпус производственных железнодорожных мастерских», обращает внимание «Новый компаньон».