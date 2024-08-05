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Один из корпусов завода Шпагина отремонтируют за 11,4 миллиона рублей

Один из корпусов завода Шпагина отремонтируют за 11,4 миллиона рублей

5 августа 2024, 06:02
Фото: Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края
Здание является памятником истории.

Министерство закупок Пермского края подвело итоги конкурса по поиску подрядчика, который займется сохранением одного из корпусов Завода Шпагина (ул. Советская, 1) в Перми.

Общая площадь здания составляет 2,9 тыс. кв. м. Начальная цена контракта составила около 11,5 млн рублей. Победителем закупки стало АО «Стройземнедвижимость-Пермь» — компания согласилась выполнить работы за 11 млн 392 тыс. рублей.

Подрядчик должен отремонтировать внутренние сети и кровлю в корпусе №2, где раньше были дрезинный, кузнечный и энергосиловой цеха, а также ремонтно-механический участок, котельная. Здание является памятником истории и культуры регионального значения «Корпус производственных железнодорожных мастерских», обращает внимание «Новый компаньон».

Контракт с подрядчиком подписан 31 июля, работы должны завершиться до 28 ноября текущего года. С 15 сентября компания должны приступить к строительно-монтажным работам, следует из технического задания.

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#Недвижимость#Общество#Пермь#Госзакупки#Завод шпагина#Объект культурного наследия#Памятник истории
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