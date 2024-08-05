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ОМК поддержала инклюзивный сплав и литературный фестиваль в Чусовом

ОМК поддержала инклюзивный сплав и литературный фестиваль в Чусовом

5 августа 2024, 09:40
Фото: Гертруда Тиунова / предоставлено АНО «Экотур»
Организаторы успешно совместили походную программу с тематическими мероприятиями детского фестиваля.

Многодетные семьи и семьи, где есть дети с инвалидностью, из Чусового в Пермском крае стали участниками литературного фестиваля, посвященного 100-летию писателя Виктора Астафьева. Три дня участники жили в палаточном лагере, сплавлялись по реке Усьва, рыбачили и узнавали о том, как судьба писателя и его произведений связана с промышленным пермским городом Чусовым. Идея проекта принадлежит Оксане Трапезниковой, которая победила в конкурсе «ОМК Партнерство» и получила грант от группы ОМК.

Дети и их родители побывали на берегу реки Усьвы, где любил рыбачить Виктор Петрович, и увидели места, которые он описал в своих произведениях. Организаторам удалось совместить походную программу с тематическими мероприятиями детского фестиваля.

Полученные знания помогла закрепить литературная викторина «Васюткино озеро» и постановка мини-спектакля по мотивам рассказа «Конь с розовой гривой», который подготовили сами дети и их родители. В сентябре у участников проекта запланированы не менее интересные мероприятия, например, посещение дома, который писатель построил сам. Сегодня это здание является музеем.

Оксана Трапезникова, победитель грантового конкурса «ОМК Партнерство», директор «Экотур»:

— Большинство современных детей плохо знают отечественную литературу. Вместо книг они предпочитают игры в телефоне и на компьютере. Между тем, Чусовой — единственный уральский город, который упоминает в своем творчестве русский писатель Виктор Астафьев. В этом году исполнилось 100 лет с даты его рождения, это стало хорошим поводом поговорить о семейных ценностях, о проблемах человеческих отношений, о бережном отношении к природе на примере творчества писателя. Мы благодарны ОМК за поддержку нашей идеи, все задуманное по проекту нам удалось реализовать.

Ирина Медведева, руководитель проектов направления по корпоративной социальной ответственности группы ОМК:

— Оксана Трапезникова неоднократно становилась победителем конкурса «ОМК Партнерство» и программы по поддержке социальных предпринимателей «Начни свое дело», которые в Чусовом проводит группа ОМК. Новый проект Оксаны направлен на развитие инклюзии и помогает многодетным семьям и семьям, где есть дети с инвалидностью, получить доступ к качественному отдыху в родном городе. Кроме того, проект помогает сохранить литературное наследие Чусового и по-новому взглянуть на творчество писателя Виктора Астафьева.
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