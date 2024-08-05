ОМК поддержала инклюзивный сплав и литературный фестиваль в Чусовом

Многодетные семьи и семьи, где есть дети с инвалидностью, из Чусового в Пермском крае стали участниками литературного фестиваля, посвященного 100-летию писателя Виктора Астафьева. Три дня участники жили в палаточном лагере, сплавлялись по реке Усьва, рыбачили и узнавали о том, как судьба писателя и его произведений связана с промышленным пермским городом Чусовым. Идея проекта принадлежит Оксане Трапезниковой, которая победила в конкурсе «ОМК Партнерство» и получила грант от группы ОМК.