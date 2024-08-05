Пермская семинария начала готовить монахов-богословов

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
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Пермская духовная семинария получила аккредитацию на курсы для подготовки в области богословия монашествующих. Об этом сообщили в пресс-службе Пермской митрополии РПЦ.
Решение о начале курсов приняли 29 июля на онлайн заседании Межведомственной комиссии по вопросам образования монахов РПЦ. На заседании выступили архимандрит Стефан (Тараканов), председатель Межведомственной комиссии по вопросам образования монашествующих, архимандрит Феофилакт (Безукладников), а также зампред Комиссии, член Научно-методического совета архимандрит Варфоломей (Петров).
Обучают в семинарии по четырем направлениям: священно-церковнослужители, иконописное и регентское отделение, а также на отделении дополнительного религиозного образования и катехизации.
Пермская духовная семинария является старейшим учебным заведением на Урале, которое открыли в Перми 11 ноября 1800 году. Затем семинарию закрыли в 1919-м, а после она снова начала работать в 2009-м. Преподаватели семинарии уделяют большое внимание церковно-практическом направлению, в частности богослужению, его строю и символике.
Ранее мы сообщали о том, что в Пермские школы зачислили 13 тыс. первоклассников. Для первоклашек осталось более 700 мест, а для учеников старших классов более 600 мест.