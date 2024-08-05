Пермская семинария начала готовить монахов-богословов

Пермская духовная семинария является старейшим учебным заведением на Урале, которое открыли в Перми 11 ноября 1800 году. Затем семинарию закрыли в 1919-м, а после она снова начала работать в 2009-м. Преподаватели семинарии уделяют большое внимание церковно-практическом направлению, в частности богослужению, его строю и символике.