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Прокуратура Перми выявила нарушения в сроках отключения горячей воды этим летом

Прокуратура Перми выявила нарушения в сроках отключения горячей воды этим летом

5 августа 2024, 13:15
Фото: unsplash.com
Горожане неоднократно обращали внимание, что опрессовка затянулась.

Прокуратура Перми провела проверку соблюдения Пермским филиалом ПАО «Т Плюс» требований законодательства о водоснабжении и правил предоставления коммунальных услуг. Надзорный орган проверил деятельность компании после обращений жителей и публикаций в СМИ.

Согласно годовому плану ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей Перми на текущий год, планировалось отключить горячее водоснабжение в 8 тыс. 194 объектах. Фактически подача горячей воды приостанавливалась на 4 тыс. 613 объектах. В период с 23 мая в 156 многоквартирных домах и 27 объектах социальной инфраструктуры были проведены плановые отключения коммунального ресурса, однако Пермский филиал ПАО «Т Плюс» нарушил сроки, установленные сводным годовым планом ремонта.

В ряде случаев возобновление подачи горячего водоснабжения по графику не обеспечено, так как было необходимо устранить выявленные дефекты по итогам проведения гидравлических испытаний. В связи с выявленным нарушением сроков уведомления жильцов о планируемых перерывах в подаче коммунального ресурса, а также необоснованным продлением сроков проведения плановых гидравлических испытаний и устранения дефектов прокурор Перми внес представление руководителю Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергею Круглякову.

По итогам проверки в отношении виновных должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 9 ст. 9.22 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения водоснабжения), ч.1 ст. 14.7 КоАП РФ (обман потребителей). Прокуратура Перми взяла устранение нарушений на контроль.

Ранее пермяки обращались в редакцию Properm.ru с жалобами на отсутствие горячей воды в течение 3-4 и более недель в некоторых домах.

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