Прокуратура Перми выявила нарушения в сроках отключения горячей воды этим летом

В ряде случаев возобновление подачи горячего водоснабжения по графику не обеспечено, так как было необходимо устранить выявленные дефекты по итогам проведения гидравлических испытаний. В связи с выявленным нарушением сроков уведомления жильцов о планируемых перерывах в подаче коммунального ресурса, а также необоснованным продлением сроков проведения плановых гидравлических испытаний и устранения дефектов прокурор Перми внес представление руководителю Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергею Круглякову.