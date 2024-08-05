РЭО сообщил о первых результатах реформы РОП

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Буцаев отметил, что работа по реформированию РОП ведется уже давно, однако с января 2024 года вступил в действие закон, который улучшил этот механизм. Изменения разрабатывались несколько лет при участии ведущих специалистов: экологов, представителей рынка и государственных служащих различных уровней, передает newsnn.ru.
РЭО совместно с Минприроды России подготовили ряд законодательных инициатив для оптимизации системы РОП. Некоторые производители упаковки уже начали разворачивать собственные мощности для ее утилизации, что подтверждает эффективность нового механизма. Кроме того, новые ставки экосбора, которые не пересматривались с 2015 года, станут дополнительным источником финансирования проектов циклической экономики, подчеркнул Буцаев.
В документах РЭО и Минприроды содержится новый перечень товаров, подпадающих под РОП, конвертер кодов, обновленные правила отчетности и другая важная информация для выполнения требований РОП.
РЭО также создал реестр утилизаторов, без которого невозможно будет соблюсти нормативы РОП и подтвердить успешную утилизацию. В этот реестр могут попасть только компании с подтвержденными утилизирующими мощностями.
По словам Буцаева, РЭО уже получил 500 заявлений на включение в реестр, и по некоторым из них проведены выездные оценки предприятий. Также РЭО запустил электронную торговую площадку, где можно продать или купить вторичные ресурсы и сырье, а также заказать услуги утилизации отходов у проверенных компаний из реестра. Сегодня на этой площадке зарегистрировано около 2,5 тысячи участников, добавил Буцаев.
В рамках реформы РОП будет постепенно введена ответственность за переработку упаковки: в 2025 году — за 55%, в 2026 году — за 75%, а с 2027 года — за всю упаковку. Также впервые с 2015 года будут пересмотрены ставки экосбора для различных категорий отходов.