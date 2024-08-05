РЭО сообщил о первых результатах реформы РОП

По словам Буцаева, РЭО уже получил 500 заявлений на включение в реестр, и по некоторым из них проведены выездные оценки предприятий. Также РЭО запустил электронную торговую площадку, где можно продать или купить вторичные ресурсы и сырье, а также заказать услуги утилизации отходов у проверенных компаний из реестра. Сегодня на этой площадке зарегистрировано около 2,5 тысячи участников, добавил Буцаев.