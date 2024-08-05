Результаты испытаний американского препарата для защиты от ВИЧ назвали впечатляющими

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Испытания подтвердили его эффективность, заявил РБК директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.
Он назвал препарат «грандиозным успехом» и рассказал о его особенностях. По его словам, ленакапавир вводят внутримышечно, в то время как другие лекарства выпускались только в форме таблеток. Покровский добавил, что ВИЧ не заразилась ни одна из 2134 женщин, которым вкололи препарат.
Специалист предположил, что такую высокую эффективность ленакапавир показал благодаря тому, что его выпустили в форме инъекций, а не таблеток, о ежедневном приеме которых можно забыть, сообщает 360.ru.
«Там, где делали инъекции, там из двух тысяч женщин ни одна не заразилась. Вот это я считаю грандиозным успехом», — заключил он.
Он также указал на главный недостаток препарата — его стоимость. Годовой курс обойдется пациенту примерно в 40 тысяч долларов.