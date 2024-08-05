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Published Сегодня, 06:26

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Синоптики рассказали, каким будет последний месяц лета в Пермском крае

Синоптики рассказали, каким будет последний месяц лета в Пермском крае

5 августа 2024, 06:26
Фото: Изображение Midjourney
8 августа ожидается прекращение осадков и небольшое похолодание.

Погода в августе 2024 по характеру будет похожа на август 2013. На юге края средняя температура будет на уровне нормы, на севере на 1-1,5˚ теплее нормы. Об этом сообщают в Пермском гидрометцентре.

Ветер в ночное время будет слабым, а днем — умеренный. В грозовой период порывистый до 14 м/с. Ночью и утром возможно появление туманов. Ночью температура воздуха будет 11,16°С, в Перми около 14°С, днём потеплеет до 19…24°С.

«По предварительному прогнозу, с 8 августа ожидается прекращение осадков и небольшое похолодание», — уточняют синоптики.

В Перми же средняя температура составит +16…+17°С. Поэтому август ожидается прохладнее, чем в последние три года. Вероятность тридцатиградусной жары, как отмечают синоптики, невелика. Количество осадков будет близким к климатической норме или чуть больше нее.

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#Пермский край#Погода#Осадки#Ветер#Дожди#Грозы#ЦГМС
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