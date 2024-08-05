Скорость мобильного интернета билайн в Пермском крае выросла на треть

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
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Среди других положительных эффектов рефарминга — расширение емкости сети, что позволяет сегодня большему числу клиентов оператора одновременно выходить в интернет. Другими словами, пермяки могут комфортно пользоваться цифровыми сервисами без зависаний и сбоев даже во время пиковых нагрузок на сеть, например, в разы быстрее загружать тяжелые файлы.
Еще из плюсов — рост доступности голосовой связи в режиме VoLTE*, которая работает в Пермском крае с июня прошлого года. Напомним, эта технология не только обеспечивает высокое качество звука, но и дает дополнительные преимущества, среди которых — возможность продолжать пользоваться интернетом, не прерывая телефонный разговор.
Как объясняют в компании, рефарминг — это техническое решение, в процессе которого расширяется используемый частотный диапазон в сети 4G. Для наглядности такие работы на сети можно сравнить с увеличением проезжей части — вместо двухполосной дороги город получил скоростное трехполосное шоссе.
«В течение последних нескольких месяцев наша команда активно работает над масштабным техническим проектом в крае — рефармингом LTE 1800. Мы уже расширили более 470 базовых станций в частотном диапазоне 1800 МГц, и сегодня видим реальные позитивные изменения в качестве связи. Так, благодаря проведенным работам наши клиенты могут свободно „серфить“ в интернете на высоких скоростях даже на фоне постоянно увеличивающихся нагрузок на сеть. Между тем, отмечу, что мы продолжаем обновлять и собственную инфраструктуру, запуская новые базовые станции и расширяя наше покрытие как в крупных городах региона, так и в малых населенных пунктах», — комментирует директор Пермского отделения билайн Станислав Пыхтин.
Помимо рефарминга билайн реализует целый ряд решений, с помощью которых клиенты могут оставаться на связи в самых разных ситуациях. Этот комплекс технологий в компании называют «умной сетью»**. Подробнее об этом читайте здесь.
*Voice over LTE — голос через LTE. Подробнее об услугах можно узнать на сайте beeline.ru.
**Качество услуг зависит от разных факторов. «Умная сеть» билайна — комплекс решений, направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть в целях улучшения качества связи.