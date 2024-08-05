Скорость мобильного интернета билайн в Пермском крае выросла на треть

«В течение последних нескольких месяцев наша команда активно работает над масштабным техническим проектом в крае — рефармингом LTE 1800. Мы уже расширили более 470 базовых станций в частотном диапазоне 1800 МГц, и сегодня видим реальные позитивные изменения в качестве связи. Так, благодаря проведенным работам наши клиенты могут свободно „серфить“ в интернете на высоких скоростях даже на фоне постоянно увеличивающихся нагрузок на сеть. Между тем, отмечу, что мы продолжаем обновлять и собственную инфраструктуру, запуская новые базовые станции и расширяя наше покрытие как в крупных городах региона, так и в малых населенных пунктах», — комментирует директор Пермского отделения билайн Станислав Пыхтин.