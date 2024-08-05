Собственник «Сатурн-Р» снова выставил на продажу бывшее здание музея PERMM

В прошлом году здание также было выставлено на продажу, но за 260 млн рублей. Покупатель нашелся, однако только недавно стало известно о расторжении сделки. Собственником торгового центра на бульваре Гагарина, 24, является основатель холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин.