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Собственник «Сатурн-Р» снова выставил на продажу бывшее здание музея PERMM

Собственник «Сатурн-Р» снова выставил на продажу бывшее здание музея PERMM

5 августа 2024, 03:24
Фото: properm.ru
Стоимость объекта возросла более чем на 100 млн рублей.

В Мотовилихинском районе Перми вновь на продажу выставлено объявление о продаже здания торгового центра на бульваре Гагарина, 24. Первым на объявление на портале «Авито» обратил внимание «Ъ-Прикамье». Ранее в ТЦ размещался музей современного искусства PERMM.

Согласно данным сайта, объект с земельным участком продается за 400 млн рублей, стоимость одного квадратного метра — 136,0 тыс. рублей. Трехэтажное здание площадью 2,9 тыс. кв. м. было возведено в 2008 году. Площадь участка составляет 4,5 тыс. кв. м.

Как указывает автор объявления, рядом есть асфальтированная парковка и остановки общественного транспорта. Объект подходит под размещение медицинского центра, гостиницы, ресторанного комплекса, образовательного учреждения, торговой площади, офисного центра и штаб-квартиры крупной компании.

В прошлом году здание также было выставлено на продажу, но за 260 млн рублей. Покупатель нашелся, однако только недавно стало известно о расторжении сделки. Собственником торгового центра на бульваре Гагарина, 24, является основатель холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин.

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#Недвижимость#Пермь#Торговый центр#Сатурн-р#Продажа#Музей Permm#Александр репин#Холдинг
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