Соликамец долгие годы проведет в колонии за менее чем грамм наркотиков

Судом соликамец признан виновным по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств). Мужчину приговорили к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, со штрафом 150 тыс. рублей и ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу.