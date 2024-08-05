Соликамец долгие годы проведет в колонии за менее чем грамм наркотиков

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Соликамский городской суд вынес приговор ранее судимому местному жителю. Мужчина признан виновным в сбыте наркотиков, сообщает краевая прокуратура.
Судом установлено, что в декабре 2023 года осужденный в подъезде жилого дома в Соликамске, передал знакомому наркоману производное N-метилэфедрона массой 0,814 грамма. Впоследствии оба участника «сделки» были задержаны сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Судом соликамец признан виновным по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств). Мужчину приговорили к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, со штрафом 150 тыс. рублей и ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу.