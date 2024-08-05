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Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Соликамец долгие годы проведет в колонии за менее чем грамм наркотиков

Соликамец долгие годы проведет в колонии за менее чем грамм наркотиков

5 августа 2024, 13:28
Фото: 1MI
Он был задержан после передачи дозы еще одному горожанину.

Соликамский городской суд вынес приговор ранее судимому местному жителю. Мужчина признан виновным в сбыте наркотиков, сообщает краевая прокуратура.

Судом установлено, что в декабре 2023 года осужденный в подъезде жилого дома в Соликамске, передал знакомому наркоману производное N-метилэфедрона массой 0,814 грамма. Впоследствии оба участника «сделки» были задержаны сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Судом соликамец признан виновным по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств). Мужчину приговорили к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, со штрафом 150 тыс. рублей и ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу.

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#Происшествия#Суд#Наркотики#Соликамск
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