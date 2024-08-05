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Published Сегодня, 16:29

Modified Сегодня, 16:31

Updated Сегодня, 16:31

Сотрудники ГУФСИН изъяли в пермских колониях более 5 литров спиртных напитков

Сотрудники ГУФСИН изъяли в пермских колониях более 5 литров спиртных напитков

5 августа 2024, 16:29
Фото: Изображение Midjourney
Также у заключенных изъяты более 30 граммов различных наркотиков.

За первое полугодие в рамках проведенных обысков сотрудниками учреждений ГУФСИН по Пермскому краю предотвращена передача осужденным более 5 литров спиртных напитков, 31, 777 граммов наркотических веществ. Такая информация была озвучена в ходе состоявшейся коллеги ведомства.

Также было изъято 187 единиц средств мобильной связи. При попытке передачи запрещенных предметов в пределах режимных территорий задержан 21 человек, часть из которых привлечена к административной ответственности и денежному штрафу.

В рамках взаимодействия с правоохранительными органами оказана помощь в раскрытии 1046 преступлений, отмечают в ГУФСИН.

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#Общество#Колония#Гуфсин
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