Сотрудники ГУФСИН изъяли в пермских колониях более 5 литров спиртных напитков

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
За первое полугодие в рамках проведенных обысков сотрудниками учреждений ГУФСИН по Пермскому краю предотвращена передача осужденным более 5 литров спиртных напитков, 31, 777 граммов наркотических веществ. Такая информация была озвучена в ходе состоявшейся коллеги ведомства.
Также было изъято 187 единиц средств мобильной связи. При попытке передачи запрещенных предметов в пределах режимных территорий задержан 21 человек, часть из которых привлечена к административной ответственности и денежному штрафу.
В рамках взаимодействия с правоохранительными органами оказана помощь в раскрытии 1046 преступлений, отмечают в ГУФСИН.