properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:15

Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

В Прикамье на выборы в сентябре зарегистрировались 990 кандидатов

Стали известны причины отказа в регистрации кандидатов на выборы в Прикамье

5 августа 2024, 07:15
Фото: Изображение Midjourney

В Прикамье на выборы в сентябре зарегистрировались 990 кандидатов

Процедура регистрации завершилась на прошлой неделе.
Сюжет
Выборы

На прошлой неделе, 2 августа, окончилась регистрация кандидатов для участия в выборах в сентябре. Всего в Прикамье зарегистрировано 990 кандидатов, 84 из них — самовыдвиженцы, 906 — представители политических партий:

  • 370 — «Единая Россия»,
  • 190 — ЛДПР,
  • 121 — «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»,
  • по 102 кандидата — КПРФ и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»,
  • 16 — «Новые люди»,
  • 2 — «Коммунисты России».

Также зарегистрированы все 14 кандидатов, выдвинутых на довыборы в Законодательное собрание Пермского края.

Как рассказали в пресс-службе крайизбиркома, в регистрации было отказано 31 человеку. Основные причины отказа:

  1. сокрытие кандидатами сведений о своей судимости;
  2. неполнота или недостоверность представленных о себе сведений, которые не были исправлены в положенный срок;
  3. ошибки в оформлении подписных листов;
  4. недостаточное число достоверных подписей.

Игорь Вагин, председатель крайизбиркома:

— На фоне большого количество кампаний и выдвинутых кандидатов, процент отказа в регистрации составляет всего 3% от числа выдвинутых. При этом обращает внимание активность политических партий: в бюллетенях будут представители сразу семь из них.
Читайте также:
Завершилось выдвижение кандидатов на выборы в Единый день голосования в ПрикамьеЗвезда «Реальных пацанов» Бежанян решил баллотироваться на выборы в ПрикамьеБывший глава Ленинского района Перми официально руководит Соликамским округом
#Политика#Общество#Пермь#Выборы#Крайизбирком
Подпишитесь
Синоптики рассказали, каким будет последний месяц лета в Пермском крае
Сегодня, 06:26
Центр, Заостровка и Свердловский. В каких домах Перми отключат воду на этот раз
Сегодня, 04:59
Один из корпусов завода Шпагина отремонтируют за 11,4 миллиона рублей
Сегодня, 06:02
Ночью жители Прикамья наблюдали северное сияние
Сегодня, 05:42
Видео. В прокат вышел фильм о любви «Она танцует», снятый в Перми
Сегодня, 06:34