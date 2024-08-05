Стали известны причины отказа в регистрации кандидатов на выборы в Прикамье

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
На прошлой неделе, 2 августа, окончилась регистрация кандидатов для участия в выборах в сентябре. Всего в Прикамье зарегистрировано 990 кандидатов, 84 из них — самовыдвиженцы, 906 — представители политических партий:
Также зарегистрированы все 14 кандидатов, выдвинутых на довыборы в Законодательное собрание Пермского края.
Как рассказали в пресс-службе крайизбиркома, в регистрации было отказано 31 человеку. Основные причины отказа:
Игорь Вагин, председатель крайизбиркома:
— На фоне большого количество кампаний и выдвинутых кандидатов, процент отказа в регистрации составляет всего 3% от числа выдвинутых. При этом обращает внимание активность политических партий: в бюллетенях будут представители сразу семь из них.