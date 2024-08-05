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Updated Сегодня, 08:28

Средняя заработная плата в Пермском крае составила 68,1 тысяч рублей

Стало известно, где пермякам платят больше всего, а где зарплаты — самые низкие

5 августа 2024, 08:26
Фото: 1MI

Средняя заработная плата в Пермском крае составила 68,1 тысяч рублей

Зарплаты выросли к прошлому году более чем на 9%.

Пермьстат отчитался о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в Пермском крае по итогам первых пяти месяцев 2024 года. Она достигла 68 тыс. 177,3 рубля и по сравнению с январём-маем 2023 года выросла на 18,9%.

Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе–мае 2024 года выросла на 9,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

По итогам мая самые высокие зарплаты зафиксированы в области информации и связи — 106 тыс. 320 рублей и в добыче полезных ископаемых — 106 тыс. 323 рубля.

Самые низкие доходы сложились у сотрудников гостиниц и предприятий общественного питания — 43 тыс. 89 рублей и в деятельность по операциям с недвижимым имуществом — 44 тыс. 779 рублей.

#Экономика#Пермь#Зарплата#Зарплаты
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