Стало известно, где пермякам платят больше всего, а где зарплаты — самые низкие

Пермьстат отчитался о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в Пермском крае по итогам первых пяти месяцев 2024 года. Она достигла 68 тыс. 177,3 рубля и по сравнению с январём-маем 2023 года выросла на 18,9%.