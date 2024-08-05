Столичные рестораторы ведут переговоры об открытии Ava Bistro в Перми

«Хочу поделиться важной и волнительной для нас новостью: мы начинаем экспансию наших проектов за пределы Москвы. АVA Bistro успешно работает в Москве и готовится к открытию в аэропорту Шереметьево, Сочи, Ростове, Новороссийске и Екатеринбурге. Ведутся переговоры с Тюменью, Астаной, Пермью, Новосибирском и Ташкентом», — рассказар ресторатор в своей социальной сети.