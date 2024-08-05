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Столичные рестораторы ведут переговоры об открытии Ava Bistro в Перми

Столичные рестораторы ведут переговоры об открытии Ava Bistro в Перми

5 августа 2024, 11:10
Фото: AVA Bistro
О месте и дате открытия заведения не уточняется.

В Перми может открыться ресторан AVA Bistro от создателей столичных проектов Loona и AVA Антона Пинского, Артема Лосева и Виталия Истомина. Об этом сообщил Виталий Истомин в своем-телеграм-канале.

«Хочу поделиться важной и волнительной для нас новостью: мы начинаем экспансию наших проектов за пределы Москвы. АVA Bistro успешно работает в Москве и готовится к открытию в аэропорту Шереметьево, Сочи, Ростове, Новороссийске и Екатеринбурге. Ведутся переговоры с Тюменью, Астаной, Пермью, Новосибирском и Ташкентом», — рассказар ресторатор в своей социальной сети.

В настоящий момент создатели проекта находятся в поиске партнеров. На сайте ресторана указано, что направлением заведения являютсяя средиземноморские мотивы. Ava bistro является продолжением AVA Patriki. В меню входят хиты известных проектов и новинки от Виталия Истомина и Артема Лосева.

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#Пермь#Москва#Ресторан#AVA Bistro#Средиземноморские мотивы#AVA Patriki#Виталий Истомин#Артем Лосев
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