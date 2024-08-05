Столичные рестораторы ведут переговоры об открытии Ava Bistro в Перми

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
В Перми может открыться ресторан AVA Bistro от создателей столичных проектов Loona и AVA Антона Пинского, Артема Лосева и Виталия Истомина. Об этом сообщил Виталий Истомин в своем-телеграм-канале.
«Хочу поделиться важной и волнительной для нас новостью: мы начинаем экспансию наших проектов за пределы Москвы. АVA Bistro успешно работает в Москве и готовится к открытию в аэропорту Шереметьево, Сочи, Ростове, Новороссийске и Екатеринбурге. Ведутся переговоры с Тюменью, Астаной, Пермью, Новосибирском и Ташкентом», — рассказар ресторатор в своей социальной сети.
В настоящий момент создатели проекта находятся в поиске партнеров. На сайте ресторана указано, что направлением заведения являютсяя средиземноморские мотивы. Ava bistro является продолжением AVA Patriki. В меню входят хиты известных проектов и новинки от Виталия Истомина и Артема Лосева.