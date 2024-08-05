Центр, Заостровка и Свердловский. В каких домах Перми отключат воду на этот раз

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
На текущей неделе, с 5 по 11 августа, в Перми запланированы отключения холодного водоснабжения. Специалисты ООО «Новогор-Прикамье» займутся плановым ремонтом и аварийно-восстановительными работами на сетях.
Сегодня, 5 августа, с 9:00 до 19:30, воды нет по адресам:
Тоже сегодня, но с 9:30 до 19:30, под отключение попали дома по улицам:
Завтра, 6 августа, с 10:00 до 19:00, без водоснабжения будут здания по улицам:
7 августа с 9:30 до 19:30:
В этот же день, но с 10:00 и до 10:00 8 августа, отключения коснутся домов по улицам:
В четверг, 8 августа, с 10:00 до 19:00, холодной воды не будет по адресам:
10 августа с 9:30 до 19:30 с неудобствами столкнется ряд домов по улицам:
В этот же день, ровно на сутки, с 10:00 до 10:00 11 августа, холодную воду отключат в доме на Хрустальной, 5.
Если возникла аварийная ситуация на водопроводе или канализации, пермяки могут отправить заявку на подвоз воды на электронную почту call@novogor.perm.ru.