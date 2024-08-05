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Published Сегодня, 04:59

Modified Сегодня, 05:01

Updated Сегодня, 05:01

В Перми на неделе с 5 по 11 августа вновь пройдут отключения холодной воды

Центр, Заостровка и Свердловский. В каких домах Перми отключат воду на этот раз

5 августа 2024, 04:59
Фото: ideogram.ai

В Перми на неделе с 5 по 11 августа вновь пройдут отключения холодной воды

Жители могут оставить заявку на подвоз воды.

На текущей неделе, с 5 по 11 августа, в Перми запланированы отключения холодного водоснабжения. Специалисты ООО «Новогор-Прикамье» займутся плановым ремонтом и аварийно-восстановительными работами на сетях.

Сегодня, 5 августа, с 9:00 до 19:30, воды нет по адресам:

  • Рабоче-Крестьянская, 2, 21;
  • Тихая, 23, 23 корпус 2, 25.

Тоже сегодня, но с 9:30 до 19:30, под отключение попали дома по улицам:

  • Бажова, 8;
  • Ветлужская, 113;
  • Красноводская, 34;
  • Лузанский переулок, 29

Завтра, 6 августа, с 10:00 до 19:00, без водоснабжения будут здания по улицам:

  • Монастырская, 87, 93, 95а, 95г;
  • Свердловская, 7;
  • Советская, 94, 96.

7 августа с 9:30 до 19:30:

  • ул. Запорожская, 11;
  • ул. Холмогорская, 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21.

В этот же день, но с 10:00 и до 10:00 8 августа, отключения коснутся домов по улицам:

  • Маяковского, 33/1, 33/2, 33/3, 33а;
  • Пожарная, 18;
  • Сергея Есенина, 3/4, 5, 5/2, 7, 9;
  • Старый переулок, 27.

В четверг, 8 августа, с 10:00 до 19:00, холодной воды не будет по адресам:

  • Комсомольский проспект, 1, 3, 4;
  • Куйбышева, 4, 6;
  • Монастырская, 53а, 53б;
  • Окулова, 11.

10 августа с 9:30 до 19:30 с неудобствами столкнется ряд домов по улицам:

  • Героев Хасана, 10, 30, 32;
  • Клары Цеткин, 1, 2, 3;
  • Коминтерна, 4, 6, 11, 14, 16;
  • Комсомольский проспект, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 87, 91, 92, 94, 96, 98;
  • Куйбышева, 86, 88, 106, 108, 110, 112;
  • Соловьева, 9, 9а, 10А, 11, 12, 14;
  • Чкалова, 30, 32, 38, 38а;
  • Юрия Смирнова, 9, 10.

В этот же день, ровно на сутки, с 10:00 до 10:00 11 августа, холодную воду отключат в доме на Хрустальной, 5.

Если возникла аварийная ситуация на водопроводе или канализации, пермяки могут отправить заявку на подвоз воды на электронную почту call@novogor.perm.ru.

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Новогор-прикамье#Отключение воды
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