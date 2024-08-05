Учительница из Чайковского вышла на пенсию через суд

В иске она отметила, что в Пенсионном фонде России ей отказали в предоставлении пенсии. А для доказательства своей правоты она предоставила трудовую книжку с указаниями работы методистом, учителем информатики и астрономии. На заседание суда ни женщина, ни ответчик не пришли.