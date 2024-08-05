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Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Учительница из Чайковского вышла на пенсию через суд

Учительница из Чайковского вышла на пенсию через суд

5 августа 2024, 11:46
Суд удовлетворил иски женщины и обязал выплатить ей пенсию.
Сюжет
Пенсия

Учительница из Чайковского захотела выйти на пенсию и обратилась в пенсионный фонд. Однако представители фонда отказали ей из-за маленького трудового стажа. После чего женщина направилась в суд, пишет URA.RU

В иске она отметила, что в Пенсионном фонде России ей отказали в предоставлении пенсии. А для доказательства своей правоты она предоставила трудовую книжку с указаниями работы методистом, учителем информатики и астрономии. На заседание суда ни женщина, ни ответчик не пришли.

После чего суд рассмотрел иск и пришел к выводу, что каждый из них нужно удовлетворить, а Пенсионный фонд привлечь к ответственности и выплатить женщине положенную ей пенсию по старости.

Ранее мы писали, что Пермский краевой суд встал на защиту пенсионерки из Березников, которая с января 2021 года не имела доступа к воде. Водоканал не обращал внимания на обращения женщины и отказывал в подключении воды.

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#Суд#Пермь#Пенсия#Пенсионный фонд#Учительница#Иски
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