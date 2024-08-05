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Published Сегодня, 08:54

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Updated Сегодня, 09:13

В Кудымкаре осудили ревнивца, поджегшего машину соперника

В Кудымкаре осудили ревнивца, поджегшего машину соперника

5 августа 2024, 08:54
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
«Девятку» спасло то, что пламя на автомобиле заметил собственник и его родня

В Кудымкаре суд вынес приговор 32-летнему мужчине, который признан виновным в попытке поджога. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

В декабре прошлого года в дежурную часть отдела МВД России «Кудымкарский» обратился 28-летний местный житель. Он сообщил о поджоге его автомобиля ВАЗ-2109, стоявшего возле дома в селе Пешнигорт. Пожар своевременно был обнаружен и потушен автовладельцем и его родственником, в результате возгорания произошла всего лишь деформировался задний бампер «девятки».

С места преступления полицейские изъяли пластиковую бутылку с остатками жидкости с характерным запахом бензина. Опросив владельца машины, оперативники выяснили, что у него произошел конфликт с одним из местных жителей.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и доставили его в дежурную часть для разбирательства. Им оказался ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина. Он признался в содеянном и рассказал, что приревновал свою сожительницу к знакомому и решил ему отомстить. Фигурант подошел к автомобилю потерпевшего, облил бензином и поджег зажигалкой, а затем скрылся.

Судом мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога». Суд назначил виновному наказание в виде штрафа.

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#Происшествия#Суд#Кудымкар#Поджог
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