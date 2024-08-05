В Кудымкаре осудили ревнивца, поджегшего машину соперника

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
В Кудымкаре суд вынес приговор 32-летнему мужчине, который признан виновным в попытке поджога. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
В декабре прошлого года в дежурную часть отдела МВД России «Кудымкарский» обратился 28-летний местный житель. Он сообщил о поджоге его автомобиля ВАЗ-2109, стоявшего возле дома в селе Пешнигорт. Пожар своевременно был обнаружен и потушен автовладельцем и его родственником, в результате возгорания произошла всего лишь деформировался задний бампер «девятки».
С места преступления полицейские изъяли пластиковую бутылку с остатками жидкости с характерным запахом бензина. Опросив владельца машины, оперативники выяснили, что у него произошел конфликт с одним из местных жителей.
Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и доставили его в дежурную часть для разбирательства. Им оказался ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина. Он признался в содеянном и рассказал, что приревновал свою сожительницу к знакомому и решил ему отомстить. Фигурант подошел к автомобилю потерпевшего, облил бензином и поджег зажигалкой, а затем скрылся.
Судом мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога». Суд назначил виновному наказание в виде штрафа.