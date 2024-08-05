В Кудымкаре осудили ревнивца, поджегшего машину соперника

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и доставили его в дежурную часть для разбирательства. Им оказался ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина. Он признался в содеянном и рассказал, что приревновал свою сожительницу к знакомому и решил ему отомстить. Фигурант подошел к автомобилю потерпевшего, облил бензином и поджег зажигалкой, а затем скрылся.