В микрорайоне Железнодорожный электросамокатчик сбил ребенка и сломал ему руку

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
В пермском микрорайоне Железнодорожный водитель электросамоката сбил 10-летнего мальчика, который ехал на велосипеде. Ребенок получил перелом руки, сообщают в паблике «Подслушано. Железка-Пермь».
Столкновение произошло у дома по улице Хабаровской, 161, напротив магазина «Куединский» примерно в 15:30 вчера, 4 августа. В результате ДТП ребёнок получил травмы обеих рук и попал в больницу. Полиция проводит проверку случившегося.