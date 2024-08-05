В микрорайоне Железнодорожный электросамокатчик сбил ребенка и сломал ему руку

Столкновение произошло у дома по улице Хабаровской, 161, напротив магазина «Куединский» примерно в 15:30 вчера, 4 августа. В результате ДТП ребёнок получил травмы обеих рук и попал в больницу. Полиция проводит проверку случившегося.