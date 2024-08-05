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Posted Сегодня, 15:56

Published Сегодня, 15:56

Modified Сегодня, 15:58

Updated Сегодня, 15:58

Фото иллюстративное

В микрорайоне Железнодорожный электросамокатчик сбил ребенка и сломал ему руку

5 августа 2024, 15:56
Фото: urent.ru
Фото иллюстративное

В Перми мужчина на электросамокате сбил ребенка и сломал ему руку

Ребенок получил травмы обеих рук.
Сюжет
Дтп

В пермском микрорайоне Железнодорожный водитель электросамоката сбил 10-летнего мальчика, который ехал на велосипеде. Ребенок получил перелом руки, сообщают в паблике «Подслушано. Железка-Пермь».

Столкновение произошло у дома по улице Хабаровской, 161, напротив магазина «Куединский» примерно в 15:30 вчера, 4 августа. В результате ДТП ребёнок получил травмы обеих рук и попал в больницу. Полиция проводит проверку случившегося.

#Происшествия#Дтп#Пермь#Дети#Электросамокаты#Самокаты
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