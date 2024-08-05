В Перми могут появится два новых спортивных сооружения

Еще один новый спортивный комплекс для занятий бразильским джиу-джитсу появится в Свердловском районе Перми на ул. Максима Горького. В спорткомплексе общей площадью более 467 кв. метров разместятся два тренировочных зала, оснащенные современным спортивным оборудованием. Инвестиции в проект, который планируется реализовать в 2026 году, составят 80,5 млн рублей.