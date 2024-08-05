В Перми могут появится два новых спортивных сооружения

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
На прошедшем сегодня, 5 августа, заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата статус «приоритетный» был присвоен сразу двум инвестпроектам в сфере строительства спортивных объектов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Прикамья.
Компания «Инвест-Ф» планирует построить в Дзержинском районе Перми крытый футбольный манеж. Его площадь порядка 1 тыс. кв. метров. Стоимость инвестпроекта, который планируют завершить в 2028 году, составит 80 млн рублей. Новый крытый футбольный манеж разместится на ул. Подлесной.
Еще один новый спортивный комплекс для занятий бразильским джиу-джитсу появится в Свердловском районе Перми на ул. Максима Горького. В спорткомплексе общей площадью более 467 кв. метров разместятся два тренировочных зала, оснащенные современным спортивным оборудованием. Инвестиции в проект, который планируется реализовать в 2026 году, составят 80,5 млн рублей.
Статус «приоритетный» позволит обоим инвесторам претендовать на административное сопровождение и получение земельных участков в аренду без торгов.