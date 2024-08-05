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Posted Сегодня, 13:54

Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

В Перми могут появится два новых спортивных сооружения

В Перми могут появится два новых спортивных сооружения

5 августа 2024, 13:54
Фото: пресс-служба правительства Пермского края
Их планирует строить бизнес.

На прошедшем сегодня, 5 августа, заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата статус «приоритетный» был присвоен сразу двум инвестпроектам в сфере строительства спортивных объектов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Прикамья.

Компания «Инвест-Ф» планирует построить в Дзержинском районе Перми крытый футбольный манеж. Его площадь порядка 1 тыс. кв. метров. Стоимость инвестпроекта, который планируют завершить в 2028 году, составит 80 млн рублей. Новый крытый футбольный манеж разместится на ул. Подлесной.

Еще один новый спортивный комплекс для занятий бразильским джиу-джитсу появится в Свердловском районе Перми на ул. Максима Горького. В спорткомплексе общей площадью более 467 кв. метров разместятся два тренировочных зала, оснащенные современным спортивным оборудованием. Инвестиции в проект, который планируется реализовать в 2026 году, составят 80,5 млн рублей.

Статус «приоритетный» позволит обоим инвесторам претендовать на административное сопровождение и получение земельных участков в аренду без торгов.

#Спорт#Пермь#Строительство#Проекты
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