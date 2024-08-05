В Пермском крае резко сократилось количество построенного жилья

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
В январе–июне 2024 года на территории Пермского края построено 8192 квартиры общей площадью 772,2 тыс. кв. метров. Это составило 83,4% к соответствующему периоду предыдущего года, сообщает Пермьстат.
Из них в сельской местности сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью 387,5 тыс. кв. метров, или 87,5% к январю-июню 2023 года.
Населением за счёт собственных и привлечённых средств с начала года построены жилые дома общей площадью 575,4 тыс. кв. метров, что на 17,0% меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года. На долю индивидуальных жилых домов пришлось 74,5% от общего объёма введённого жилья, в январе–июне 2023 года их доля составляла 74,9%.
Всего же январе–июне 2024 года на территории Пермского края введено в эксплуатацию 4620 зданий жилого и нежилого назначения. Из них на жилые здания пришлось 97,4%.