В Пермском крае резко сократилось количество построенного жилья

Населением за счёт собственных и привлечённых средств с начала года построены жилые дома общей площадью 575,4 тыс. кв. метров, что на 17,0% меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года. На долю индивидуальных жилых домов пришлось 74,5% от общего объёма введённого жилья, в январе–июне 2023 года их доля составляла 74,9%.