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В кинопрокат с 1 августа вышел снятый в Перми фильм «Она танцует»

В прокат вышел фильм о любви «Она танцует», снятый в Перми

5 августа 2024, 06:34
Фото: кадр из фильма, kinopoisk.ru

В кинопрокат с 1 августа вышел снятый в Перми фильм «Она танцует»

Большая часть событий киноленты происходит в столице Прикамья.

С 1 августа вышел в прокат фильм «Она танцует» (12+), снятый в Перми в 2022 году. Мелодрама стала дебютом режиссера Оксаны Дегтяревой.

В центре внимания зрителя оказывается Ольга, для которой танец является не просто профессией или увлечением, а способом общения с миром и людьми. На протяжении почти 20 лет в ее жизни появляется несколько мужчин, каждый из которых становится ее мужем, возлюбленным и партнером по танцу. Попытки девушки совместить желание любить и быть любимой со страстью к танцу терпят поражение. Однако затем Ольга встречает человека, не связанного с миром танца, но ради которого она делает самый важный выбор.

В фильме можно увидеть знакомые улицы и места Перми — цирк, ПГНИУ, ДК имени Солдатова, ДК имени Ленина, дом народного творчества «Губерния» и другие. В фильме реконструированы и разные сюжетные линии, и разные эпохи в жизни города и страны. Большая часть событий ленты «Она танцует» происходит в Перми, главные герои также являются пермяками, сообщили в АНО «Пермская кинокомиссия».

Одним из основных творческих участников проекта стал Пермский театр «Балет Евгения Панфилова» и хореограф Алексей Расторгуев. Специально для фильма созданы несколько оригинальных хореографических постановок с участием пермских танцовщиков. Мелодраму снимала кинокомпания «Интерфест», в 2022 году она получила из бюджета Минкульта Пермского края субсидию в размере 4,3 млн рублей по программе рибейта (частичное возмещение затраченных на съемки денег).

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