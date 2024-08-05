В прокат вышел фильм о любви «Она танцует», снятый в Перми

В центре внимания зрителя оказывается Ольга, для которой танец является не просто профессией или увлечением, а способом общения с миром и людьми. На протяжении почти 20 лет в ее жизни появляется несколько мужчин, каждый из которых становится ее мужем, возлюбленным и партнером по танцу. Попытки девушки совместить желание любить и быть любимой со страстью к танцу терпят поражение. Однако затем Ольга встречает человека, не связанного с миром танца, но ради которого она делает самый важный выбор.