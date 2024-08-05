Власти Перми планируют цифровизировать кладбища

В ходе рабочего визита глава Перми Эдуард Соснин поручил уделить внимание цифровизации кладбищ. Это позволит близким получать информация о текущем положении дел с каждым определенным местом захоронения по каким-либо атрибутам (Ф. И. О. и т. д.). Об этом сообщил мэр краевой столицы в своем телеграм-канале.