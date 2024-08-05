Власти Перми планируют цифровизировать кладбища

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
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Updated Сегодня, 04:00
В ходе рабочего визита глава Перми Эдуард Соснин поручил уделить внимание цифровизации кладбищ. Это позволит близким получать информация о текущем положении дел с каждым определенным местом захоронения по каким-либо атрибутам (Ф. И. О. и т. д.). Об этом сообщил мэр краевой столицы в своем телеграм-канале.
Предполагается также организация ведения электронного учета работы кладбищ и введение электронных муниципальных ритуальных услуг. «Цифровизация также даст возможность отдать дань уважения заслуженным деятелям города и позволит включить места их погребения в исторические экскурсии о Перми. Подобные проводятся на Егошихинском некрополе с аккредитованным гидом и краеведом», — написал Соснин в социальной сети.
Кроме того, Эдуард Соснин поручил ПМУП «Ритуальные услуги» совместно с МКУ «Пермблагоустройство» разработать проект комплексного развития территории рядом с кладбищами. В рамках проекта следует установить бетонные основания для мусорных контейнеров, поставить таблички с обозначением кварталов, а также отремонтировать административные здания на территории кладбищ.
Глава города отметил необходимость решить вопрос с объектами несанкционированной торговли вблизи кладбищ, а также разработать проект создания нового прощального зала.