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Власти Перми планируют цифровизировать кладбища

Власти Перми планируют цифровизировать кладбища

5 августа 2024, 03:58
Фото: ideogram.ai
Решение было принято после рабочего визита мэра к ПМУП «‎Ритуальные услуги»

В ходе рабочего визита глава Перми Эдуард Соснин поручил уделить внимание цифровизации кладбищ. Это позволит близким получать информация о текущем положении дел с каждым определенным местом захоронения по каким-либо атрибутам (Ф. И. О. и т. д.). Об этом сообщил мэр краевой столицы в своем телеграм-канале.

Предполагается также организация ведения электронного учета работы кладбищ и введение электронных муниципальных ритуальных услуг. «Цифровизация также даст возможность отдать дань уважения заслуженным деятелям города и позволит включить места их погребения в исторические экскурсии о Перми. Подобные проводятся на Егошихинском некрополе с аккредитованным гидом и краеведом», — написал Соснин в социальной сети.

Кроме того, Эдуард Соснин поручил ПМУП «Ритуальные услуги» совместно с МКУ «Пермблагоустройство» разработать проект комплексного развития территории рядом с кладбищами. В рамках проекта следует установить бетонные основания для мусорных контейнеров, поставить таблички с обозначением кварталов, а также отремонтировать административные здания на территории кладбищ.

Глава города отметил необходимость решить вопрос с объектами несанкционированной торговли вблизи кладбищ, а также разработать проект создания нового прощального зала.

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#Пермь#Благоустройство#Кладбища#Мэр#Несанкционированная торговля#Ритуальные услуги#Гид#Краевед#Цифровизация#Электронный учет#Исторические экскурсии#Прощальный зал
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