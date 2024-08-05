Власти Перми потратят 18,5 миллионов на облагораживание 29 скверов

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Пермский «Центр организации закупок» объявил конкурс на ремонт элементов благоустройства городских скверов по всех районах города. Информация об этом появилась на сайте госзакупок, первым на нее внимание обратил «Рифей-Пермь».
Подрядчик отремонтирует скамейки, заменит урны, а также высадит цветы и кустарники в 29 скверах. А также облагородит все зеленые зоны вдоль дорог в нескольких районах города. По данным сайта Госзакупок, цена контракта на ремонт всех объектов озеленения составит 18,5 млн рублей.
В программу по благоустройству попали семь районов Перми, в том числе поселок Новые Ляды. Среди основных объектов будут благоустроены скверы в 64 и 68 кварталах, «Театральный сад», «Сквер журналистов», а также сквер в нижней части Ленинского района.
Помимо основных объектов в конкурсной документации появятся эскизы ограждений, скамеек, урн, информационных стендов, а также парковых диванов. В сквере рядом с Дворцом культуры «Урал» подрядчик высадит несколько пород декоративных деревьев. Среди них Вейник коротковолосистый, Фалярис тростинковый, тысячелистник обыкновенный, а также тагетес отклоненный.