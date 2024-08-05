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Власти Перми потратят 18,5 миллионов на облагораживание 29 скверов

Власти Перми потратят 18,5 миллионов на облагораживание 29 скверов

5 августа 2024, 10:25
Фото: properm.ru
Подрядчик заменит урны и скамейки по всему городу.

Пермский «Центр организации закупок» объявил конкурс на ремонт элементов благоустройства городских скверов по всех районах города. Информация об этом появилась на сайте госзакупок, первым на нее внимание обратил «Рифей-Пермь».

Подрядчик отремонтирует скамейки, заменит урны, а также высадит цветы и кустарники в 29 скверах. А также облагородит все зеленые зоны вдоль дорог в нескольких районах города. По данным сайта Госзакупок, цена контракта на ремонт всех объектов озеленения составит 18,5 млн рублей.

В программу по благоустройству попали семь районов Перми, в том числе поселок Новые Ляды. Среди основных объектов будут благоустроены скверы в 64 и 68 кварталах, «Театральный сад», «Сквер журналистов», а также сквер в нижней части Ленинского района.

Помимо основных объектов в конкурсной документации появятся эскизы ограждений, скамеек, урн, информационных стендов, а также парковых диванов. В сквере рядом с Дворцом культуры «Урал» подрядчик высадит несколько пород декоративных деревьев. Среди них Вейник коротковолосистый, Фалярис тростинковый, тысячелистник обыкновенный, а также тагетес отклоненный.

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#Пермь#Дороги#Эспланада#Набережная#Благоустройство#Мэрия#Ленинский район#Скверы#Зеленые зоны
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