Власти Перми потратят 18,5 миллионов на облагораживание 29 скверов

Подрядчик отремонтирует скамейки, заменит урны, а также высадит цветы и кустарники в 29 скверах. А также облагородит все зеленые зоны вдоль дорог в нескольких районах города. По данным сайта Госзакупок, цена контракта на ремонт всех объектов озеленения составит 18,5 млн рублей.