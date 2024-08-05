Вынесен приговор бывшей сотруднице МВД, незаконно выдавшей российский паспорт

9 сентября 2023 года инспектор отдела по вопросам миграции, исполняя в указанный день обязанности начальника данного отдела, в нарушение установленного законом порядка, выдала паспорт гражданина Российской Федерации иностранке — 84-летней женщине. Она гражданином Российской Федерации не являлась, и как следствие не могла быть документирована паспортом.