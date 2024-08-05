Вынесен приговор бывшей сотруднице МВД, незаконно выдавшей российский паспорт

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
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Бывший сотрудник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Краснокамскому городскому округу признана виновным в незаконной выдаче паспорта гражданина Российской Федерации. Об этом сообщают в краевом СУ СКР.
9 сентября 2023 года инспектор отдела по вопросам миграции, исполняя в указанный день обязанности начальника данного отдела, в нарушение установленного законом порядка, выдала паспорт гражданина Российской Федерации иностранке — 84-летней женщине. Она гражданином Российской Федерации не являлась, и как следствие не могла быть документирована паспортом.
Факт был выявлен следователями совместно с руководством УВМ ГУ МВД России по Пермскому краю.
Было возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292.1 УК РФ (незаконная выдача должностным лицом паспорта гражданина Российской Федерации иностранному гражданину).
Приговором суда осужденной назначено наказание в виде штрафа. Приговор вступил в законную силу.